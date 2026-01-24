Chery готовит новый полноразмерный внедорожник для суровых условий

В Китае рассекретили полноразмерный внедорожник Chery T1T с тремя рядами сидений

В Китае появились шпионские снимки нового внедорожника от Chery, который построен на основе пикапа. Ранее эта модель уже была показана на официальных изображениях под названием T1T.

Chery T1T

Передняя часть машины оформлена в фирменном стиле бренда, что перекликается с дизайном линейки Tiggo. Особенно заметна громадная решётка радиатора и английский логотип Chery, расположенный на капоте. Оптика выполнена в двухуровневом формате с раздельными элементами. Внедорожный характер подчёркивают высокий клиренс и боковые подножки.

Размеры новинки близки к пикапу с двойной кабиной, но окна третьего ряда явно длиннее второго – это указывает на то, что салон будет трёхрядным и подходит для перевозки большего количества пассажиров.

Chery T1T

Дизайнеры уделили внимание и задней части: там видна раздельная крышка багажника. Наличие выхлопных труб говорит о том, что под капотом T1T окажется либо бензиновый, либо гибридный мотор.

