Chery готовит новый полноразмерный внедорожник для суровых условий
В Китае появились шпионские снимки нового внедорожника от Chery, который построен на основе пикапа. Ранее эта модель уже была показана на официальных изображениях под названием T1T.
Передняя часть машины оформлена в фирменном стиле бренда, что перекликается с дизайном линейки Tiggo. Особенно заметна громадная решётка радиатора и английский логотип Chery, расположенный на капоте. Оптика выполнена в двухуровневом формате с раздельными элементами. Внедорожный характер подчёркивают высокий клиренс и боковые подножки.
Размеры новинки близки к пикапу с двойной кабиной, но окна третьего ряда явно длиннее второго – это указывает на то, что салон будет трёхрядным и подходит для перевозки большего количества пассажиров.
Дизайнеры уделили внимание и задней части: там видна раздельная крышка багажника. Наличие выхлопных труб говорит о том, что под капотом T1T окажется либо бензиновый, либо гибридный мотор.
