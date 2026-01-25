От 2,2 млн рублей: новый пятиметровый кроссовер скоро выйдет на рынок
Китайский автопроизводитель BYD готовитсяпредставить новый кроссовер – модель Tang 9, которая станет крупнейшей в линейке Dynasty. Длина автомобиля превысит 5 метров, что позволит разместить внутри три ряда кресел для пассажиров.
Этот автомобиль будет серийной версией концепта Dynasty D и удивит обновленным дизайном передней части. На прототипе заметны большая радиаторная решётка с многочисленными ламелями, вертикальные фары и хромированные элементы отделки. Запуск продаж намечен на первую половину 2026 года. Tang 9 будет конкурировать с такими моделями, как Aito M9 и Zeekr 9X.
Кроссовер предложат в вариантах с полностью электрическим и гибридным приводом. В Китае цена на новинку ожидается в диапазоне от 2,17 до 3,25 млн рублей (примерно 200−300 тысяч юаней). Изначально дебют планировался на 2025 год, однако его перенесли для доработки автомобиля.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.
