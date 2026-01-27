#
Ребенок на ледянке попал под колеса автомобиля в Подмосковье

Подмосковная полиция сообщила о ДТП в Красногорске с участием Volvo

В Московской области произошло ДТП, связанное с наездом автомобиля на ребенка, который катался на ледянке.

Инцидент случился в селе Николо-Урюпино Красногорского округа 25 января, сообщает подмосковная полиция в своем Telegram-канале.

Ребенок, которому было 11 лет, спускался на пластиковой ледянке с горки в неположенном месте. Водитель Volvo выезжал из-за поворота, когда мальчик неожиданно оказался на пути автомобиля.

Медики, которые прибыли на место происшествия, вынуждены были госпитализировать пострадавшего с тяжелыми травмами. К сожалению, полученные ранения оказались слишком серьезными, и ребенок скончался в больнице.

Ранее «За рулем» сообщил, что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

Источник:  Подмосковная полиция
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
27.01.2026 
