Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани

Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено в районе Горячего Ключа из-за ДТП

На трассе М-4 «Дон» вблизи Горячего Ключа, конкретно около хутора Молькино, в сторону Краснодара произошло масштабное столкновение, в котором пострадали примерно 20 автомобилей. Госавтоинспекция Краснодарского края опубликовала сведения об этом инциденте в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, с 1362-го по 1365-й километр в направлении из Джубги в Краснодар последовательно случилось около восьми аварий, каждая из которых привела к механическим повреждениям транспортных средств.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке серьезно осложнено – проезд открыт лишь в одной полосе, что замедляет транспортный поток.

