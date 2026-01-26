#
26 января

Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
26 января
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено в...
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани

Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено в районе Горячего Ключа из-за ДТП

На трассе М-4 «Дон» вблизи Горячего Ключа, конкретно около хутора Молькино, в сторону Краснодара произошло масштабное столкновение, в котором пострадали примерно 20 автомобилей. Госавтоинспекция Краснодарского края опубликовала сведения об этом инциденте в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, с 1362-го по 1365-й километр в направлении из Джубги в Краснодар последовательно случилось около восьми аварий, каждая из которых привела к механическим повреждениям транспортных средств.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке серьезно осложнено – проезд открыт лишь в одной полосе, что замедляет транспортный поток.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые популярные автомобили Toyota в России.

Источник:  телеграм-канал ГАИ Краснодарского края
Ушакова Ирина
26.01.2026 
