Виновник ДТП с автомобилем Аллегровой заплатит более миллиона рублей

Певица Аллегрова отсудила 1,2 миллиона рублей за аварию в Красногорске

Красногорский суд завершил рассмотрение дела о ДТП с участием автомобиля Ирины Аллегровой. По решению суда с виновника аварии взыскали более 1,2 миллиона рублей.

Ирина Аллегрова

Иск был удовлетворен частично: с виновника взыскали 1 миллион 282 тысячи рублей на возмещение ущерба. Другие требования отклонили. Кроме того, нужно компенсировать сопутствующие расходы – 11 тысяч рублей за услуги эксперта и 23 627 рублей государственной пошлины.

Аварию, пишет РИА Новости, зафиксировали весной 2024 года в западной части Москвы. Hyundai столкнулся с Kia, зарегистрированной на артистку. В июле суд признал, что виновник не соблюдал безопасную дистанцию и скорость в плотном потоке. В результате он врезался в Kia, который отбросило в дорожное ограждение.

Страховщики выплатили Аллегровой 400 тысяч рублей. Но независимая экспертиза, проведенная по её инициативе, оценила ремонт в 2,2 миллиона рублей. Виновник аварии признал свою вину, но оспаривал размер компенсации. После решения суда он подал апелляцию в Московский областной суд, однако жалоба была отклонена.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube