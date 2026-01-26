Почему число аварий с водителями без прав в России растет и что с этим делать

В России выросло число аварий с участием водителей без прав

Согласно официальному документу МВД России, в последние годы заметно выросло число аварий с участием водителей, которые управляют транспортом без прав.

В 2024 году такие ДТП уже превышают 10% от общего количества аварий на дорогах страны. Причём больше половины среди этих водителей составляют мотоциклисты, что вызывает дополнительные опасения.

Одновременно с этим россияне стали попадать в аварии за рулем в состоянии алкогольного опьянения реже – количество таких происшествий за последние несколько лет уменьшилось почти в полтора раза. Однако другая негативная тенденция связана с ростом числа ДТП при участии водителей, находящихся под воздействием наркотиков. В 2024 году число погибших в подобных авариях достигло 339 человек, что на треть больше аналогичного показателя за 2023 год.

Эти данные отражают непростую ситуацию на дорогах и подчеркивают необходимость более жесткого контроля и профилактики, особенно в отношении мотоциклистов без прав и водителей, употребляющих запрещенные вещества.

