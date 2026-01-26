#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Karoq
26 января
В России начали продавать новый дешевый кроссовер Skoda: называем цены
В РФ возобновили продажи новых кроссоверов...
Рост продаж авто
26 января
Мировой авторынок продолжил рост в 2025 году
Мировой авторынок в 2025 году вырос на 4%
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
26 января
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено в...

Почему число аварий с водителями без прав в России растет и что с этим делать

В России выросло число аварий с участием водителей без прав

Согласно официальному документу МВД России, в последние годы заметно выросло число аварий с участием водителей, которые управляют транспортом без прав.

Рекомендуем
3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

В 2024 году такие ДТП уже превышают 10% от общего количества аварий на дорогах страны. Причём больше половины среди этих водителей составляют мотоциклисты, что вызывает дополнительные опасения.

Одновременно с этим россияне стали попадать в аварии за рулем в состоянии алкогольного опьянения реже – количество таких происшествий за последние несколько лет уменьшилось почти в полтора раза. Однако другая негативная тенденция связана с ростом числа ДТП при участии водителей, находящихся под воздействием наркотиков. В 2024 году число погибших в подобных авариях достигло 339 человек, что на треть больше аналогичного показателя за 2023 год.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эти данные отражают непростую ситуацию на дорогах и подчеркивают необходимость более жесткого контроля и профилактики, особенно в отношении мотоциклистов без прав и водителей, употребляющих запрещенные вещества.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые популярные автомобили Toyota в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 34
26.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0