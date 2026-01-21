Вам не заплатят по каско! И вот почему
Авто Mail перечислил случаи, в которых автовладелец не получит выплату по каско
Попали в неприятную историю, машина повреждена? А каско есть? Этот полис способен компенсировать вам затраты на ремонт – но, к сожалению, не во всех случаях.
Источник перечислил 10 ситуаций, в которых страховая компания откажется от выплаты компенсации по полису каско:
- Ситуации нет в условиях договора – например, возгорание внутри машины («пожар» у страховщиков – это когда загорелось снаружи), а также воздействие радиации, народные волнения, военные действия, ядерный взрыв.
- Ущерб водителю и пассажирам – в каско прописывается лишь ущерб машине, за здоровье отвечает отдельный полис страхования жизни.
- Умышленная порча – иногда машины намеренно подтверждают автовладельцы или допущенные к управлению; в случае, если доказано, это – нестраховой случай.
- Мошенничество – недостоверные сведения о ДТП, переданные в страховую.
- Водитель не вписан в страховку.
- Пьяный за рулем.
- Машина использовалась не по назначению – служила не личным транспортом, а была учебной, гоночной, такси, участвовала в испытаниях или ограблении банка.
- Естественный износ — помутнение ЛКП, царапины, ржавчина, выход из строя отдельных компонентов.
- Не выполнил обязанности водителя — не поставил на сигнализацию, оставил открытыми окна, не затянул стояночный тормоз и проч.
- Окончание срока действия полиса.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Источник: Авто Mail
Фото:Depositphotos
1
21.01.2026
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0