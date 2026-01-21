#
Вам не заплатят по каско! И вот почему
21 января
Вам не заплатят по каско! И вот почему
Вам не заплатят по каско! И вот почему

Авто Mail перечислил случаи, в которых автовладелец не получит выплату по каско

Попали в неприятную историю, машина повреждена? А каско есть? Этот полис способен компенсировать вам затраты на ремонт – но, к сожалению, не во всех случаях.

Источник перечислил 10 ситуаций, в которых страховая компания откажется от выплаты компенсации по полису каско:

  • Ситуации нет в условиях договора – например, возгорание внутри машины («пожар» у страховщиков – это когда загорелось снаружи), а также воздействие радиации, народные волнения, военные действия, ядерный взрыв.
  • Ущерб водителю и пассажирам – в каско прописывается лишь ущерб машине, за здоровье отвечает отдельный полис страхования жизни.
  • Умышленная порча – иногда машины намеренно подтверждают автовладельцы или допущенные к управлению; в случае, если доказано, это – нестраховой случай.
  • Мошенничество – недостоверные сведения о ДТП, переданные в страховую.
  • Водитель не вписан в страховку.
  • Пьяный за рулем.
  • Машина использовалась не по назначению – служила не личным транспортом, а была учебной, гоночной, такси, участвовала в испытаниях или ограблении банка.
  • Естественный износ — помутнение ЛКП, царапины, ржавчина, выход из строя отдельных компонентов.
  • Не выполнил обязанности водителя — не поставил на сигнализацию, оставил открытыми окна, не затянул стояночный тормоз и проч.
  • Окончание срока действия полиса.
Источник:  Авто Mail
