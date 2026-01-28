Именно эти ошибки выдают неопытного водителя

Эксперт Ладушкин рассказал, что самоуверенность за рулем часто выдает новичка

Резкий рост уверенности в первые годы за рулем часто становится главным врагом начинающего автомобилиста.

Рекомендуем Пять ловушек для кошелька на АЗС

Как рассказал изданию Pravda.Ru руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, именно излишняя самонадеянность ведет к рискованному поведению на дороге – превышению скорости, потере концентрации и неверной оценке поворотов. Эта опасная иллюзия особенно коварна зимой, когда неопытные водители ошибочно полагаются не на осторожность, а на возможности своего автомобиля.

Эксперт также обратил внимание на другую распространенную проблему – пренебрежение техническим состоянием машины. Новички часто игнорируют посторонние звуки в автомобиле, пропускают плановое обслуживание и недооценивают важность своевременной диагностики.

А ведь особенно критичны неисправности в ключевых системах, таких как тормоза, где любая поломка может привести к тяжелым последствиям.

Настоящий водительский опыт, по словам Ладушкина, измеряется не годами, а пройденными километрами, разнообразием дорожных ситуаций и умением чувствовать автомобиль.

Устойчивые навыки, позволяющие безопасно реагировать на любые условия, формируются только после тысяч километров пути в разную погоду и за рулем разных машин.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»