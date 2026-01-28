Именно эти ошибки выдают неопытного водителя
Резкий рост уверенности в первые годы за рулем часто становится главным врагом начинающего автомобилиста.
Как рассказал изданию Pravda.Ru руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, именно излишняя самонадеянность ведет к рискованному поведению на дороге – превышению скорости, потере концентрации и неверной оценке поворотов. Эта опасная иллюзия особенно коварна зимой, когда неопытные водители ошибочно полагаются не на осторожность, а на возможности своего автомобиля.
Эксперт также обратил внимание на другую распространенную проблему – пренебрежение техническим состоянием машины. Новички часто игнорируют посторонние звуки в автомобиле, пропускают плановое обслуживание и недооценивают важность своевременной диагностики.
А ведь особенно критичны неисправности в ключевых системах, таких как тормоза, где любая поломка может привести к тяжелым последствиям.
Настоящий водительский опыт, по словам Ладушкина, измеряется не годами, а пройденными километрами, разнообразием дорожных ситуаций и умением чувствовать автомобиль.
Устойчивые навыки, позволяющие безопасно реагировать на любые условия, формируются только после тысяч километров пути в разную погоду и за рулем разных машин.
