Эти 5 шагов избавят вас от усталости за рулем
Правильная посадка водителя – залог его здоровья, бодрости и безопасности, особенно в дальней дороге. Поэтому правильные регулировки сиденья, руля и зеркал имеют первостепенное значение.
Эксперт назвал пять признаков, по которым можно сказать, что вы сидите за рулем правильно:
- Ноги полностью выжимают педали, не будучи вытянутыми;
- Руки при хвате 3 и 9 часов полусогнуты в локтях, а запястье ложится на обод в верхней точке;
- Спинка кресла не завалена назад, держим спину близко к вертикали;
- Сидите не высоко и не низко – руководствуесь обзорностью и пунктами выше;
- Второстепенные настройки сиденья – поясница, подголовник – следуют вышеизложенным принципам.
В качестве бонуса – лайфхак от известного дрифтера Кеиити Цутии: берем обод крест-накрест, руки кладем на 2 и 10 часов – при правильной посадке руки не должны быть полностью вытянуты, а запястья находятся на уровне плеч.
