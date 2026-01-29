Эти 5 шагов избавят вас от усталости за рулем

Авто Mail объяснил, как настроить правильную посадку за рулем

Правильная посадка водителя – залог его здоровья, бодрости и безопасности, особенно в дальней дороге. Поэтому правильные регулировки сиденья, руля и зеркал имеют первостепенное значение.

Эксперт назвал пять признаков, по которым можно сказать, что вы сидите за рулем правильно:

Ноги полностью выжимают педали, не будучи вытянутыми;

Руки при хвате 3 и 9 часов полусогнуты в локтях, а запястье ложится на обод в верхней точке;

Спинка кресла не завалена назад, держим спину близко к вертикали;

Сидите не высоко и не низко – руководствуесь обзорностью и пунктами выше;

Второстепенные настройки сиденья – поясница, подголовник – следуют вышеизложенным принципам.

В качестве бонуса – лайфхак от известного дрифтера Кеиити Цутии: берем обод крест-накрест, руки кладем на 2 и 10 часов – при правильной посадке руки не должны быть полностью вытянуты, а запястья находятся на уровне плеч.

