Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ARCFOX Alpha S L3 Edition
29 января
Популярный бренд запускает беспилотные автомобили на дороги
BAIC получил разрешение на эксплуатацию...
«Победу», «Волгу» и «Москвичи» нашли под снегом в Петербурге
29 января
«Победу», «Волгу» и «Москвичи» нашли под снегом в Петербурге
В Петербурге обнаружена стоянка забытых...
Эксперты: как новый утильсбор повлиял на параллельный импорт машин
29 января
Эксперты: как новый утильсбор повлиял на параллельный импорт машин
Эксперт Иванов: на дорогие иномарки спрос не...

Эти 5 шагов избавят вас от усталости за рулем

Авто Mail объяснил, как настроить правильную посадку за рулем

Правильная посадка водителя – залог его здоровья, бодрости и безопасности, особенно в дальней дороге. Поэтому правильные регулировки сиденья, руля и зеркал имеют первостепенное значение.

Рекомендуем
Правильная посадка за рулём: несколько простых правил

Эксперт назвал пять признаков, по которым можно сказать, что вы сидите за рулем правильно:

  • Ноги полностью выжимают педали, не будучи вытянутыми;
  • Руки при хвате 3 и 9 часов полусогнуты в локтях, а запястье ложится на обод в верхней точке;
  • Спинка кресла не завалена назад, держим спину близко к вертикали;
  • Сидите не высоко и не низко – руководствуесь обзорностью и пунктами выше;
  • Второстепенные настройки сиденья – поясница, подголовник – следуют вышеизложенным принципам.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В качестве бонуса – лайфхак от известного дрифтера Кеиити Цутии: берем обод крест-накрест, руки кладем на 2 и 10 часов – при правильной посадке руки не должны быть полностью вытянуты, а запястья находятся на уровне плеч.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 20
29.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0