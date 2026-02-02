Эти машины популярны у японцев: россияне удивятся

Опрос 2026 года: японцы отдают предпочтение кей-карам, электрокарам и гибридам

В Японии автомобили оценивают не только по мощности и статусу бренда, но гораздо больше внимания уделяют практичности, экономичности и экологическим характеристикам. По данным последних исследований, проведенных в 2026 году, на лидирующих позициях оказались компактные автомобили, гибриды и электрокары, тогда как известные мировые хиты немного отошли на задний план. Такое изменение во вкусах уже не стало неожиданностью для аналитиков, ведь интерес к электротранспорту в стране постоянно растет.

Особенности японского рынка

Местные жители традиционно воспринимают машину не как символ престижа, а как удобное средство передвижения. По словам макроэкономиста Артёма Логинова, японцы ценят компактность и продвинутые технологии, которые помогают экономить деньги и пространство. Это отражается на выборе, где ключевую роль играют небольшие по размеру автомобили, подходящие для плотных городских условий и с минимальными затратами на эксплуатацию.

Доминирование кей-каров и электромобилей – одно из главных отличий нынешнего рейтинга. Модели с небольшим мотором мощностью до 65 л. с. пользуются огромной популярностью благодаря своим размерам и экономичности. Электрический кроссовер Vitara, представленный на рынке в 2025 году, быстро завоевал симпатии благодаря стильному дизайну и электродвигателю с потенциалом до 184 л. с.

«Европейцы» понравились японцам

Неожиданно в число фаворитов вошли и европейские машины. Покупатели всё чаще отдают предпочтение необычным моделям, особенно в сегменте компактных и технологичных транспортных средств.

Финансовый аналитик Никита Волков связывает растущий интерес именно с соблюдением главных японских критериев: компактности, передового дизайна и продвинутой электроники, а не с происхождением бренда.

Традиции и инновации в рейтинге

В списке не обошлось без известных электромобилей. Легендарный Nissan Leaf остается одним из самых любимых электрокаров в стране благодаря своей надежности и комфорту на каждый день. Среди участников рейтинга Toyota представлена единственной гибридной моделью с полным приводом, оснащенной двигателями мощностью от 170 до 240 л. с., ориентированной на комфортную езду всей семьей.

Некоторые модели совмещают в себе внешнюю привлекательность и универсальные возможности. Спортивный автомобиль мощностью 200 л. с. скорее воспринимается как стильный выбор тех, кто ценит динамику и неповторимый дизайн, нежели чем массовое решение.

Кульминацией рейтинга стал кроссовер Suzuki Forester, признанный абсолютным фаворитом. За счет просторного салона, полноприводной системы и вариатора он идеально подходит для множества ежедневных задач японских семей. С моторами от 136 до 194 л. с., этот автомобиль лучше всего отвечает повседневным нуждам и надежности, отмечает автотехник Михаил Лазарев.

В целом, японцы больше склонны отдавать предпочтение свежим и оригинальным моделям вместо «традиционных» автомобилей Toyota, которые воспринимаются почти как само собой разумеющееся. Поддержка государства и городская инфраструктура намеренно стимулируют развитие электротранспорта, что хорошо видно в предпочтениях местных покупателей. В итоге этот рейтинг дает ясное представление о том, как сильно влияют национальные особенности и приоритеты на автопром и спрос в Японии, и почему его нельзя напрямую сравнивать с российским или европейским рынками.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.