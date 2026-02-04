#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Продажи новых легковушек упали в январе

«Автостат»: в январе 2026 года в РФ было продано 80,6 тыс. новых легковых авто

По итогам января текущего года в России было продано 80,6 тыс. новых легковых машин, что на 9,5% меньше, чем в том же месяце 2025 года, сказано в отчете аналитического агентства «Автостат».

Рекомендуем
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Lada, как и ранее, остается лидером рынка, ее доля составила около четверти (год назад она превышала 30%). За январь было продано 19,6 тыс. новых легковушек отечественной марки.

Второй стала китайская марка Haval. Продажи составили 10,7 тыс. единиц. В топ-3 попала и российская марка Tenet (8949 ед.), ее доля превысила 11%.

В первую пятерку также вошли Geely (4720 ед.) и Belgee (2946 ед.). Десятку марок дополнили Changan (2380 ед.), Toyota (2118 ед.), Jetour (2113 ед.), Mazda (2098 ед.) и Solaris (1536 ед.).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отмечается, что Mazda попала в топ-10 впервые за очень долгое время. Эта марка официально не присутствует на авторынке РФ. На низкой базе ее продажи выросли больше всех – более чем в 10 раз. Также положительную динамику в начале года показали Solaris (+18,9%), Belgee (+62,2%) и Toyota (+79,2%).

Пять марок по итогам второго зимнего месяца находятся «в минусе», это Lada (–28,7% к январю 2025 года), Haval (–9,3%), Geely (–24,1%), Changan (–53,2%) и Jetour (–4,6%).

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 203
04.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0