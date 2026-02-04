Продажи новых легковушек упали в январе

«Автостат»: в январе 2026 года в РФ было продано 80,6 тыс. новых легковых авто

По итогам января текущего года в России было продано 80,6 тыс. новых легковых машин, что на 9,5% меньше, чем в том же месяце 2025 года, сказано в отчете аналитического агентства «Автостат».

Lada, как и ранее, остается лидером рынка, ее доля составила около четверти (год назад она превышала 30%). За январь было продано 19,6 тыс. новых легковушек отечественной марки.

Второй стала китайская марка Haval. Продажи составили 10,7 тыс. единиц. В топ-3 попала и российская марка Tenet (8949 ед.), ее доля превысила 11%.

В первую пятерку также вошли Geely (4720 ед.) и Belgee (2946 ед.). Десятку марок дополнили Changan (2380 ед.), Toyota (2118 ед.), Jetour (2113 ед.), Mazda (2098 ед.) и Solaris (1536 ед.).

Отмечается, что Mazda попала в топ-10 впервые за очень долгое время. Эта марка официально не присутствует на авторынке РФ. На низкой базе ее продажи выросли больше всех – более чем в 10 раз. Также положительную динамику в начале года показали Solaris (+18,9%), Belgee (+62,2%) и Toyota (+79,2%).

Пять марок по итогам второго зимнего месяца находятся «в минусе», это Lada (–28,7% к январю 2025 года), Haval (–9,3%), Geely (–24,1%), Changan (–53,2%) и Jetour (–4,6%).

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.