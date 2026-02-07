Все автомобили в Китае будут обязательно оснащаться механическими ручками дверей

По стандарту GB 48001-2026 все авто в КНР должны будут открываться механически

С 2027 года все новые автомобили в Китае должны будут гарантированно открываться механически, даже если электроника полностью выйдет из строя. Власти страны утвердили новый национальный стандарт GB 48001-2026, который делает обязательным наличие аварийных механических систем открывания для всех боковых дверей.

По сути, документ призван устранить риски, связанные с полностью электронными дверными ручками. Такие системы в прошлом уже становились причиной трагедий, когда после ДТП или возгорания аккумулятора люди оказывались запертыми внутри машины. Теперь производителям придется дублировать «умную» электронику простой и надежной механикой.

Конкретные правила довольно детализированы. Например, наружные ручки с электроприводом должны иметь независимую механическую связь, рассчитанную на усилие как минимум в 500 ньютонов. После обязательных испытаний на прочность и надежность все элементы обязаны сохранять полную работоспособность.

Внутри салона на каждой двери должна быть как минимум одна механическая ручка, причем стандарт четко регламентирует зоны ее установки. Она должна быть хорошо видимой и легкодоступной для пассажира в любой ситуации. Заодно вводятся требования к маркировке: рядом с ручками появятся крупные графические обозначения и понятные инструкции по использованию в чрезвычайной ситуации.

Действие норм распространяется не только на легковые машины, но и на легкий коммерческий транспорт.

Хотя стандарт официально вступит в силу только 1 января 2027 года, большинство его ключевых положений стали обязательными гораздо раньше – уже с 1 июля 2025-го. Это значит, что автомобили, выпущенные после этой даты, по идее, уже будут соответствовать новым правилам безопасности.

Полный переходный период, который дается автопроизводителям на адаптацию всех моделей, завершится к июлю 2027 года. Такой подход позволит постепенно внедрить изменения, без резкого сбоя в производственных цепочках.

«За рулем» можно читать и в MAX