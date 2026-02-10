Представлен очень безопасный и технологичный семейный минивэн

BAIC представил минивэн Qiang V9 с монолитным каркасом и запасом хода 1500 км

Китайский автопроизводитель BAIC анонсировал свой новый флагманский минивэн Qiang V9, который, по сути, бросает вызов устоявшимся представлениям о безопасности и технологиях в своём сегменте.

По данным портала Autohome, это первый в мире автомобиль такого класса, получивший цельнометаллический интегрированный каркас кузова, что должно кардинально повысить защиту пассажиров при столкновениях.

Второй технологический козырь модели – магнитная адаптивная подвеска. Её амортизаторы способны менять жёсткость до тысячи раз за секунду, мгновенно реагируя на малейшие неровности дороги. Для сравнения, традиционные пневматические или гидравлические системы работают в десятки раз медленнее, что напрямую влияет на комфорт и управляемость.

BAIC Qiang V9

При впечатляющих внешних размерах 5,3 метра в длину и колесной базе 3,2 метра, внутри Qiang V9 организован просторный семиместный салон. Такой подход позволяет совместить солидный внешний вид и практичность для большой семьи или деловых поездок.

Под капотом скрывается гибридная силовая установка увеличенного запаса хода. Она сочетает бензиновый турбомотор-генератор на 1,5 литра (158 л.с.) и ведущий электромотор мощностью 304 лошадиные силы. Именно такая схема, по заявлениям производителя, позволяет машине проезжать на одной заправке и полном заряде батареи до 1500 километров, что является рекордным показателем для подобных автомобилей.

Продажи новинки на внутреннем рынке Китая должны начаться во второй четверти 2026 года, что даёт концерну время для финальной доводки и подготовки производства.

