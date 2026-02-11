#
Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн с охраной

Артист Ефремов отказался от общественного транспорта и пеших прогулок

Незадолго до театральной премьеры спектакля «Без свидетелей», первой для актера после его освобождения из колонии, Михаил Ефремов изменил привычный образ передвижения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, он отказался от пеших прогулок и поездок на общественном транспорте.

Теперь он находится под охраной и ездит на Mercedes-Benz V-класса.

Ранее артиста часто замечали в метро и даже на электросамокате, но перед важным выходом на сцену он решил усилить меры безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Анастасия Романова/Абзац/ТАСС
11.02.2026 
Фото:Анастасия Романова/Абзац/ТАСС
