Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн с охраной
Незадолго до театральной премьеры спектакля «Без свидетелей», первой для актера после его освобождения из колонии, Михаил Ефремов изменил привычный образ передвижения.
Как сообщает Telegram-канал Mash, он отказался от пеших прогулок и поездок на общественном транспорте.
Теперь он находится под охраной и ездит на Mercedes-Benz V-класса.
Ранее артиста часто замечали в метро и даже на электросамокате, но перед важным выходом на сцену он решил усилить меры безопасности.
