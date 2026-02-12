Когда автомойка может испортить вашу машину

Эксперты Tarantas: когда визит на автомойку лучше отложить

Регулярный уход за автомобилем – это не просто вопрос эстетики, а реальная защита кузова от агрессивного воздействия среды.

Пыль, дорожные реагенты, соли и ультрафиолет постепенно разрушают лакокрасочный слой, а если грязь надолго остается на поверхности, она буквально въедается в ЛКП и ускоряет коррозию. Кстати, чистый кузов напрямую влияет на стоимость машины при продаже, делая ее более привлекательной для покупателей.

После зимнего сезона особенно важно тщательно промыть не только сам кузов, но и труднодоступные места вроде колесных арок или днища. Подкапотное пространство тоже требует внимания, правда, эту работу лучше поручить специалистам.

Когда мойка приносит вред

Однако бывают моменты, когда поход на мойку стоит отложить, чтобы не навредить. В сильный мороз вода, попавшая в микротрещины лака, уплотнители дверей или замки, замерзает и расширяется, что ведет к дальнейшим повреждениям. Если уж помыть машину необходимо, ее потом нужно полностью высушить в теплом боксе.

В дождливую погоду или слякоть смысл процедуры теряется почти мгновенно – уже через несколько километров кузов снова покроется грязью. В такие дни разумнее просто протереть фары и стекла. То же самое касается и предстоящей дальней поездки: куда логичнее вымыть автомобиль уже по прибытии, ведь трасса быстро сведет все усилия на нет.

Какой способ ухода выбрать

Автоматическая мойка, конечно, экономит время и подходит для быстрого освежения. Проблема в том, что жесткие вращающиеся щетки часто оставляют на лаке микроповреждения, которые со временем становятся заметнее.

Ручная мойка или профессиональный детейлинг – вариант более бережный, хоть и дороже. Здесь используют мягкие материалы, специальные шампуни и защитные составы, которые помогают надолго сохранить блеск и целостность покрытия. Вообще, при выборе метода стоит учитывать и сезон – зимой, например, нужна особая осторожность.

Итог прост: регулярный уход за кузовом дает очевидные плюсы, но требует здравого смысла. Мыть машину, в среднем, рекомендуется раз в одну-две недели, а зимой, после контакта с реагентами, – чаще. Главное – делать это с умом, используя качественные средства и избегая ситуаций, когда вода может превратиться из помощника во врага.

