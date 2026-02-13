Новые модели от дореволюционной марки: что известно о Руссо-Балтах 2026

«Руссо-Балт» вслед за фургоном представит микроавтобус и внедорожник

Возрожденная автомарка Руссо-Балт готовит к выходу сразу две новые модели. Речь идет о микроавтобусе и внедорожнике, причем их анонс, по словам представителя пермской компании, должен состояться в самое ближайшее время.

Информацию об этом подтвердил источник из самой компании. Правда, конкретных дат премьеры или технических подробностей пока не раскрывают. Новинки станут продолжением линейки, начатой с фургона, который бренд представил ранее.

Вообще, история марки довольно любопытна. Оригинальный «Руссо-Балт» выпускал автомобили в Российской империи до революции, а сейчас его имя решили возродить в Перми. Пока что все модели – это коммерческий транспорт, но с появлением внедорожника ассортимент может стать куда разнообразнее.

