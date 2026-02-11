Сколько стоит отремонтировать российский фургон возрожденной марки

Обнародованы цены на запчасти для современного Руссо-Балта

Руссо-Балт опубликовал в своём Telegram-канале прайс на некоторые запчасти для будущего фургона F200. По сути, это детали для ходовой части: сайлентблок переднего рычага обойдется в 2300 рублей, шаровая опора – в 2600. Передний амортизатор стоит 8500 рублей, а задний – 6500. За комплект тормозных колодок, и передних, и задних, придётся отдать по 7500 рублей.

Сам электромобиль планируют собирать только по предварительным заказам. Начать продажи хотят в январе 2027 года, причем базовая версия потянет на 6,5 миллиона рублей. Правда, сертификацию модели еще не завершили, так что эти планы могут и сдвинуться.

Технические особенности фургона

При своей грузоподъёмности в целую тонну, для управления фургоном достаточно обычных прав категории B. Кузов для него изготавливают по старинке – с помощью ручной сварки.

Исторически автомобили под легендарной маркой «Руссо-Балт» выпускались в царской России, с 1909 по 1918 год, и их общий тираж составил всего несколько сотен штук. Возрождение бренда для современного коммерческого транспорта – довольно смелый шаг.

«За рулем» сообщал, что опубликованы технические характеристики и цены фургона Руссо-Балтъ, первый образец которого в конце декабря засняли на улицах Перми.

