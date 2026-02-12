Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля

АВТОВАЗ назвал три правила продления срока службы мотора

АВТОВАЗ в своем блоге на платформе «Дзен» сформулировал несколько универсальных принципов, которые помогут сохранить долголетие двигателя авто. Хотя детальные указания всегда есть в руководстве по эксплуатации, эти базовые советы актуальны для большинства машин.

Обкатка – это не просто формальность

Самый критичный период для мотора – первые две тысячи километров пробега. В это время любые перегрузки, будь то резкие ускорения или движение на высоких оборотах, могут нанести непоправимый ущерб. Фактически, бережная езда на старте закладывает фундамент для всего последующего срока службы агрегата.

Прогревать двигатель нужно, но недолго

Многие водители греют машину по десять минут, что, по мнению инженеров, излишне. Достаточно дать мотору поработать на холостом ходу всего полминуты – за это время масло успеет распределиться по системе. Этих секунд хватит и вам, чтобы очистить стекла ото льда, включить подогревы и подготовиться к дороге. Дальнейший прогрев лучше осуществлять уже в движении, на небольших оборотах.

Качество топлива и жидкостей – не та статья, на которой стоит экономить

Заправка на непроверенных АЗС с дешевым горючим или использование сомнительных технических жидкостей – прямой путь к сокращению ресурса. Производитель настаивает, что подобная «экономия» в итоге оборачивается куда более серьезными тратами на ремонт. Выбор качественных расходных материалов – это инвестиция в долголетие автомобиля.

Комментарий эксперта

Григорий Лычёв, глава отдела проектирования силовых агрегатов АВТОВАЗа:

– В инструкции по эксплуатации описаны оптимальные и необходимые условия для этого: например, обкатка нового авто, прогрев двигателя зимой перед началом движения (достаточно нескольких минут), не экономить на ГСМ – выбирать качественные масла и бензин.

