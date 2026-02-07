Чем опасен дистанционный запуск мотора?

Автоэксперт Ершов: Удаленный запуск может ускорить износ двигателя и АКБ

Удаленный запуск машины может ускорить износ мотора и аккумулятора, если автовладелец не выполняет ряд рекомендаций. Об этом рассказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

Так, по словам специалиста, при удаленном запуске могут быть выставлены частые и продолжительные циклы, и при таком режиме мотор подолгу работает на холодном масле и невысоких оборотах, что для ресурса намного хуже, чем короткий запуск и дальнейшее движение.

Так, если зимой мотор работает 15–20 минут каждые пару часов всю ночь, мотор не выходит на рабочие температуры, и часть топлива может попадать на стенки цилиндров, смывая защитную пленку масла и разжижая его в картере. В итоге нагар активнее откладывается на свечах и элементах выпускной системы, а ресурс цилиндро‑поршневой группы уменьшается. Специалист заметил, что современные моторы изначально рассчитаны на прогрев в движении, а не на длительное стояние на холостых оборотах.

Также из-за частых запусков при низких температурах в ходе долгой стоянки АКБ отдает больше энергии, чем успевает восполнить генератор. В итоге аккумулятор может разрядиться. Также низкое качество установки сигнализации вместе с возможными проблемами с исправностью автомобиля и создает риски опасных коротких замыканий и локального перегрева.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

«За рулем» можно читать и в MAX