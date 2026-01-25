Почему двигатель не заводится в мороз?

Эксперт Стрельбицкий рассказал, из-за чего мотор может не заводиться в мороз

С наступлением холодов множество автомобилистов сталкиваются с трудностями при запуске двигателя. Директор департамента механического ремонта группы компаний «Авилон» Вадим Стрельбицкий объяснил, почему возникают такие проблемы.

«Частая причина, из-за которой не заводится мотор – аккумулятор. При низких температурах его емкость снижается на 30–50%, а в сильные морозы еще больше. Если батарея уже изношена, энергии может просто не хватить для запуска двигателя », – объяснил Стрельбицкий.

Топливо тоже играет свою роль. В дизельных машинах использование летнего топлива в холодное время приводит к загустеванию и парафинизации, что мешает его подаче в двигатель. Для бензиновых моделей проблемы связаны с плохим качеством топлива, из-за примесей или воды, которые ухудшают вспышку и усложняют запуск в мороз.

Густеющая на морозе смазка тоже создаёт трудности. Если масло старое или не подходит по вязкости, оно утяжеляет прокручивание коленчатого вала, повышая нагрузку на стартер. Для нормальной работы в зимних условиях важно использовать масло, рекомендованное производителем.

Кроме того, изношенные свечи, слабая искра, влага или мелкие повреждения в системе зажигания могут помешать движку завестись на морозе. По словам эксперта, регулярная проверка и замена свечей помогут избежать проблемы.

Нередко холод обостряет проблемы с контактами, проводкой и датчиками, особенно если они давно в плачевном состоянии. Некорректные сигналы от датчиков температуры или положения коленчатого вала способны полностью блокировать запуск.

Чтобы не рисковать остаться без машины в мороз, Вадим Стрельбицкий советует вовремя готовить автомобиль к зиме и не забывать о своевременном техническом обслуживании.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках