В РФ водители перешли на самостоятельный уход за своими авто

Аналитики «Автостата»: в РФ вырос спрос на инструменты для ремонта машин

Российские автовладельцы всё чаще берут заботу о своих машинах в собственные руки, предпочитая экономить на услугах и многое делать самим. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат» и компании «ВсеИнструменты. ру», изучив потребительские тренды прошлого года.

Хотя спрос на классические услуги все еще растет: автомойки стали популярнее на 24,4%, шиномонтаж на 17,9%, а кузовной ремонт на 13,8%, при этом параллельно набирает обороты другая тенденция. Люди активно скупают оборудование для самостоятельного обслуживания автомобилей. В 2025 году на одни только инструменты для ремонта ушло около 4 млрд рублей. Еще 1,7 млрд автовладельцы потратили на разные аксессуары.

Причем список покупок оказался весьма обширным. Масла и смазки забрали из кошельков россиян 1,4 млрд рублей. На домкраты потратили 872 млн, на автохимию – 747,4 млн. Даже на оборудование для мойки машин нашли 27,4 млн рублей. В общем-то, картина складывается понятная: многие готовы вложиться один раз, но потом годами обслуживать автомобиль своими силами.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

Источник:  Quto
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
14.02.2026 
Фото:freepik / senivpetro
