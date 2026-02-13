Экология
Этот новый автомобиль с богатым оснащением сейчас стоит 1 млн рублей

Dongfeng BOX в Белоруссии подешевел до 36 700 рублей (990 тыс. российских)

В Белоруссии появилась более доступная модификация электромобиля Dongfeng BOX. Журнал Motor обнаружил, что цена хэтчбека теперь начинается не с 43 800 местных рублей, а с 36 700, что эквивалентно примерно 990 тысячам российских. Правда, за эту экономию придется чем-то пожертвовать.

Дело в том, что в новой базовой версии установили аккумулятор меньшей емкости. Если раньше машина по циклу CLTC могла проехать до 430 километров, то теперь запас хода сократился до 330. Силовая установка при этом осталась прежней – 95-сильный электромотор на передней оси.

Причем благодаря действующим у дистрибьютора скидкам старую, более «дальнобойную» версию сейчас можно купить за 39 900 белорусских рублей, что лишь немногим дороже новинки. Получается, выбор стал интереснее: либо максимальная экономия, либо чуть большая сумма за дополнительные 100 километров автономности.

По габаритам этот электрокар относится к компактному B-классу. Его длина составляет 4,03 метра, ширина – 1,81 метра, а колесная база равна 2,66 метра. Даже в самой простой комплектации машина предлагает солидный набор опций: тут и адаптивный круиз-контроль, и система автоматического торможения, и большой сенсорный экран мультимедиа.

Dongfeng BOX
Dongfeng BOX
Dongfeng BOX
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
13.02.2026 
