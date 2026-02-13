Правительство продлило отсрочку по уплате утильсбора: кого это коснулось

Минпромторг перенес уплату утильсбора для крупнейших производителей техники

Крупнейшие российские автопроизводители и заводы, выпускающие спецтехнику, смогут отложить платеж утилизационного сбора на два года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Согласно новым правилам, деньги за четвертый квартал 2025-го и за первые три квартала 2026 года теперь нужно будет перечислить только в декабре 2026-го. Речь идет о производителях не только легковых и грузовых автомобилей, но и сельскохозяйственной, строительной, дорожной, коммунальной техники, а также прицепов. В ведомстве считают, что такая мера поддержки поможет компаниям стабилизировать финансы и направить свободные оборотные средства на инвестиции, закупку комплектующих и выплату зарплат.

Законопроект, который лег в основу этого решения, министерство подготовило еще в декабре прошлого года.

Изменения в правилах расчета

Между тем с 1 декабря в России уже действует обновленный механизм начисления утильсбора. Главное новшество – ставка теперь привязана не только к объему двигателя, но и к его мощности. Это коснулось и льготного тарифа для физических лиц, ввозящих машины из-за границы: теперь он распространяется только на автомобили с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Все, что мощнее, облагается по коммерческим ставкам.

Реформа не обошла стороной и электромобили с гибридами. Для них при расчете сбора начали учитывать суммарную мощность всех установленных двигателей. По задумке властей, это должно стимулировать локализацию производства, сделав прямой импорт менее выгодным.

Перспективы для газомоторного топлива

Параллельно в правительстве обсуждается и дальнейшее реформирование системы. В рамках проекта Энергетической стратегии до 2050 года прорабатывается возможность полной отмены утильсбора для автомобилей на газовом топливе. Эту идею, хотя бы в качестве временной меры, уже поддержали в Минэнерго.

