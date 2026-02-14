#
14 февраля
14 февраля
14 февраля
Mazda прекратит выпуск популярного доступного кроссовера

Завершение производства Mazda CX-3 в Японии намечено на февраль 2026 года

Японский автоконцерн Mazda сообщил о намерении прекратить выпуск одного из своих наиболее популярных кроссоверов – Mazda CX-3. Эта модель, впервые представленная в 2015 году, значительно устарела по сравнению с последними разработками компании.

Mazda CX-3
Mazda CX-3

Официальное завершение производства автомобиля в Японии намечено на февраль 2026 года, что ознаменует собой начало поэтапного сворачивания производства этой модели по всему миру. Как подмечает издание Carscoops, более десяти лет CX-3 играл существенную роль в линейке Mazda, однако в последнее время его востребованность заметно снизилась.

Эта тенденция особенно ярко проявилась на важном для компании американском рынке, где продажи CX-3 прекратились еще в 2021 году. Замену устаревающей модели составил более актуальный CX-30, который лучше соответствует современным ожиданиям покупателей.

Интерьер Mazda CX-3
Интерьер Mazda CX-3
На данный момент все CX-3, поставляемые на внутренний рынок, производятся на заводе в Таиланде, который также осуществляет поставки в другие страны.

По всей видимости, вместе с кроссовером прекратит свое существование и популярный хэтчбек Mazda2. Его производство планируется остановить в июне текущего года. На смену нынешнему поколению ожидается выход новой модели, которая, возможно, получит название CX-20. Концепт данной новинки был показан в прошлом году, а выход ее серийной версии ориентировочно запланирован на 2027 год.

Лежнин Роман
Фото:Mazda
14.02.2026 
Фото:Mazda
0

