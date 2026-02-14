С конвейера сошла первая Toyota, созданная специально для роботакси
На предприятии GAC Toyota состоялся торжественный выпуск первого серийного роботакси Toyota Platinum 4X, соответствующего четвертому уровню автономности (L4). Эта модель, разработанная в сотрудничестве с Pony.ai, знаменует собой переход к массовому производству беспилотных автомобилей после завершения этапа тестирования. Событие открывает новую перспективную главу в деловом партнерстве компаний, сосредоточенном на развитии сервисов роботакси.
Pony.ai намерена приступить к развертыванию тысячи таких машин в ключевых городских агломерациях уже в 2026 году, гарантируя бесперебойное и безопасное транспортное обслуживание в режиме 24/7.
Toyota Platinum 4X оборудован передовой системой автономного вождения седьмого поколения от Pony.ai. Данная система успешно прошла испытания в условиях интенсивного трафика таких мегаполисов, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, а также оптимизирована для разнообразных эксплуатационных задач.
Высочайшая степень безопасности обеспечивается благодаря многоуровневой отказоустойчивой архитектуре. По сравнению с предыдущими разработками, стоимость оснащения снижена на 70%, при этом сохранена возможность интеграции с различными автомобильными платформами.
Для удобства пассажиров предусмотрены такие функции, как Bluetooth-разблокировка, голосовое управление и доступ к широкому спектру онлайн-сервисов.
