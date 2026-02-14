Старый Suzuki превратили в «игрушечное» купе с настоящим огнеметом

Натан Пайкин создал Suzuki Sui — хетчбэк с огнеметом в стиле Little Tikes Cozy Coupe

Натан Пайкин, известный своими эксцентричными переделками, представил очередной проект. На этот раз его вдохновила культовая детская машинка Little Tikes Cozy Coupe, и он решил воплотить её образ в реальном автомобиле.

Suzuki Sui

За основу взяли старый Suzuki Swift, купленный в Австралии всего за 500 местных долларов. Чтобы добиться нужных пропорций, команда пошла на радикальные меры: кузов хетчбэка безжалостно укоротили, вырезав из него целую центральную часть вместе с задними дверями. По сути, от машины оставили переднюю и заднюю часть, а потом снова соединили.

Для полного сходства с пластиковой игрушкой поверхность кузова обработали, придав ей характерную текстуру, и покрасили в яркую комбинацию красного и жёлтого. Колёса стали белыми, а выхлопную трубу и вовсе вывели на боковину. Сам Пайкин, иронично называющий себя «сертифицированным мясником», признаётся, что на всю работу ушли десятки часов – резка, сварка, шпаклёвка и покраска.

Процесс создания Suzuki Sui

Главный сюрприз спрятан сзади. Вместо штатного каталитического нейтрализатора под днище установили настоящий огнемёт. Теперь эта необычная машина, получившая имя Suzuki Sui, может выпускать языки пламени прямо на ходу.

Правда, ездить по обычным дорогам на таком аппарате не получится. Проект создавался исключительно для выступлений на автомобильных фестивалях и специальных шоу, где ценят креатив и техническую смелость.

