Новый кроссовер Exeed получит тормоза как у авиалайнера: что это за технология?

Exeed выпустит Exlantix EX7 с электромеханической тормозной системой EMB

В новом премиальном кроссовере Exeed Exlantix EX7 появятся тормоза, которые сегодня можно встретить разве что современных пассажирских самолётах. Речь об электромеханической системе EMB, где привычные гидравлические трубки и цилиндры полностью уступают место электрическим сигналам и независимым моторчикам на каждом колесе. По сути, нажатие педали превращается в цифровую команду, которую система исполняет за доли миллисекунды.

Exlantix EX7
Exlantix EX7

Разработчики из Exeed потратили на создание этой технологии три года. Главный её плюс – почти мгновенная реакция и невероятная точность в распределении усилия, что напрямую влияет на управляемость и безопасность. Система получается очень компактной, а для подстраховки в машине будет дублирующий контур.

Всё это тесно интегрировано с обновлённой платформой Flying Chassis 3.0. Вместе они создают что-то вроде «умной нервной системы» для автомобиля, которая постоянно подстраивает поведение машины под дорожную ситуацию. В компании уверены, что массовый переход на такие тормоза станет для индустрии событием уровня появления ABS в прошлом.

Запуск EX7 с такой инновацией – это не просто анонс новой модели, а стратегическое заявление Exeed о выходе в сегмент высокотехнологичных премиальных авто. Презентация кроссовера в Китае намечена на первый квартал 2026 года, а на российский рынок он может попасть в рамках линейки Exlantix.

Автоновости дня
15.02.2026 
Фото:Exeed
