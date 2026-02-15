Новый кроссовер Exeed получит тормоза как у авиалайнера: что это за технология?
В новом премиальном кроссовере Exeed Exlantix EX7 появятся тормоза, которые сегодня можно встретить разве что современных пассажирских самолётах. Речь об электромеханической системе EMB, где привычные гидравлические трубки и цилиндры полностью уступают место электрическим сигналам и независимым моторчикам на каждом колесе. По сути, нажатие педали превращается в цифровую команду, которую система исполняет за доли миллисекунды.
Разработчики из Exeed потратили на создание этой технологии три года. Главный её плюс – почти мгновенная реакция и невероятная точность в распределении усилия, что напрямую влияет на управляемость и безопасность. Система получается очень компактной, а для подстраховки в машине будет дублирующий контур.
Всё это тесно интегрировано с обновлённой платформой Flying Chassis 3.0. Вместе они создают что-то вроде «умной нервной системы» для автомобиля, которая постоянно подстраивает поведение машины под дорожную ситуацию. В компании уверены, что массовый переход на такие тормоза станет для индустрии событием уровня появления ABS в прошлом.
Запуск EX7 с такой инновацией – это не просто анонс новой модели, а стратегическое заявление Exeed о выходе в сегмент высокотехнологичных премиальных авто. Презентация кроссовера в Китае намечена на первый квартал 2026 года, а на российский рынок он может попасть в рамках линейки Exlantix.
