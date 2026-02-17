#
Хорошо знакомый кроссовер с надежным мотором снова доступен в РФ: называем цены

Новый Renault Koleos 2023 года предлагают в Москве за 4,55 млн рублей

Renault Koleos, казалось бы, окончательно покинувший российский рынок в 2022 году, всё ещё можно купить новым. Правда, теперь это штучный товар, который попадает в страну по частным каналам.

Renault Koleos
Renault Koleos

Например, в столице выставили на продажу белый полноприводный кроссовер 2023 года выпуска в топовой версии Premium корейской сборки. За него просят 4 550 000 рублей, но это цена с льготным утилизационным сбором.

Если оформлять покупку с НДС и коммерческим утильсбором, что актуально для юридических лиц, итоговая сумма вырастет примерно на 1,3 миллиона. Ценник, конечно, серьёзный, однако за эти деньги покупатель получает автомобиль в очень богатом оснащении. В списке оборудования кроссовера – панорамная крыша с люком, кожаный салон, полноценный климат-контроль на два ряда сидений.

Интерьер Renault Koleos
Интерьер Renault Koleos

Техническая начинка здесь знакомая и многими ценимая. Под капотом – проверенный 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л. с. Его конструкцию часто хвалят за надежность: привод ГРМ здесь цепной, а в алюминиевом блоке цилиндров установлены чугунные гильзы. С мотором работает японский вариатор JF016E от компании Jatco, а привод – полный, с системой All Mode 4×4 i.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Renault
17.02.2026 
Фото:Renault
