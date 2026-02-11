Кроссовер от 2 млн не хуже Ниссана: но сколько прослужит вариатор?

#
Renault Koleos II (2017–2022 годы выпуска) — среднеразмерный кроссовер, технический клон кроссовера Nissan X‑Trail серии T32 с измененной внешностью и полностью оригинальным салоном. При длине 4672 мм – ­прямой конкурент Тойоты RAV4.

Кузов не гниет, агрегаты от Икс-Трейла: надежный кроссовер до 1,5 млн рублей

Официально продавали только богатые комплектации с полным приводом – южнокорейской сборки. Часть машин проникла с других рынков: у них зачастую «не наши» сочетания двигателя и трансмиссии – и встречается версия 4×2.

Достоинства

  • Ничем не хуже Ниссана, а запчасти немного дешевле.
  • Высокий уровень безопасности.
  • Клиренс 210 мм.
Renault Koleos II (2017–2022 годы выпуска)
Renault Koleos II (2017–2022 годы выпуска)

Недостатки

  • Нет иных вариантов коробок передач, кроме вариаторов.
  • Непопулярен на вторичке – сложно продать.
Багажник хорош – заявлено 565 л, и это больше, чем у Икс-Трейла. Однако может не быть скрывающей поклажу полки, а крючков и держателей и вовсе не предусмотрено.
Багажник хорош – заявлено 565 л, и это больше, чем у Икс-Трейла. Однако может не быть скрывающей поклажу полки, а крючков и держателей и вовсе не предусмотрено.

Моторы

Базовый двигатель M5R 2.0 (144 л. с.) почти идентичен ниссановскому MR20DD. Атмосферный, но с непосредственным впрыском – отсюда повышенные требования к качеству масла и топлива (не ниже АИ‑95).

7 проблем двигателя 2.0 для Renault и Nissan

Под индексом 2TR скрывается тоже ниссановский мотор QR25DE 2.5 (171 л. с). Впрыск у него распределенный, потому и характер более спокойный, хотя АИ‑92 противопоказан и ему.

Серьезных недугов у бензиновых агрегатов нет. Ресурс – 250–300 тысяч км. К 150 тысячам изнашивается цепной привод ГРМ и уже может проявиться масложор. В том числе потому, что многие пренебрегают регулировкой тепловых зазоров, а ведь гидрокомпенсаторов здесь нет.

Больший ресурс обеспечивает дизель M9R 2.0 (177 л. с.) с чугунным блоком. Эпизодические капризы клапана EGR и чувствительных пьезофорсунок – почти неизбежность. Но при нормальном обслуживании до 200 тысяч км с мотором часто ничего не происходит, а привод ГРМ выдерживает 300 тысяч км.

Коробки передач

Механической коробки нет. Есть только вариаторы Jatco JF016E (при бензиновых моторах) и JF017E (при дизеле). Досконально изучены и многократно описаны.

9 ошибок водителей, которые убивают вариатор

«Шестнадцатый» чуть более живуч, но, в общем, судьба у них схожая. На большинстве машин служат 200 тысяч км, некоторые 250 тысяч – разумеется, с идеальным обслуживанием и без пиковых нагрузок. Преодоление бездорожья или таскание тяжелого прицепа существенно ускоряют износ всего: иногда жизнь CVT заканчивается до 150 тысяч км.

Стандартная переборка при нынешних ценах уходит за 200 тысяч рублей. Чинить в конечном итоге просто нерентабельно, проще купить контрактный агрегат. Проблема еще и в том, что при выборе подержанной машины сложно оценить состояние вариатора.

Полный привод – как у Икс-Трейла, классический «паркетный». Муфта, подключающая заднюю ось, весьма терпеливая. И есть функция ее принудительной блокировки (на скорости до 40 км/ч).

Эксплуатационные болячки

  • Ходовая часть очень выносливая, до 60–80 тысяч км замены могут потребовать разве что стойки и втулки стабилизаторов. К рулевой и тормозной системам также нет особых вопросов.
  • Основные неисправности связаны с электрической и электронной частью. Чаще всего хандрят датчики давления в шинах, обогрев сидений, моторчик печки. Зимой иногда отказываются складываться зеркала. В слякотную погоду не стоит особо доверять системе экстренного торможения – «слепнет».
  • Дорестайлинговым машинам (до 2019 года) свойственны отказы электрического стояночного ­тормоза.

Euro NCAP: 2017 – пять звезд. Водитель/пассажир – 90%, ребенок – 79%, пешеход – 62%, системы содействия безопасности – 75%.

Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Самое массовое предложение на вторичке: Koleos 2.5 CVT 4×4

Оптимальный выбор: Koleos 2.5 CVT 4×4

За те же деньги: Ford Kuga, Kia Sportage, Nissan X‑Trail, Volkswagen Tiguan

  • Типичные недостатки кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения перечислены тут.
Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
11.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
