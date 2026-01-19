#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
19 января
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
«СберАвто»: 70% автовладельцев после гарантии...
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
19 января
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
«Газпромбанк автолизинг»: доля новых китайских...
Toyota LiteAce
19 января
Только формально новые: эти Toyota остаются в строю спустя десятки лет
Autoblog назвал автомобили-долгожители Toyota

Надежный просторный кроссовер продолжают привозить в РФ: известна цена

В России в продажу вышел новый Renault Grand Koleos по цене от 3,8 млн рублей

У Geely Monjaro, импорт которого стал менее выгодным из-за новых правил утильсбора с 1 декабря, появилась новая альтернатива – кроссовер Renault Grand Koleos. Сейчас его можно купить как из наличия, так и под заказ по цене от 4 010 000 рублей.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Renault Grand Koleos продается на рынках Южной Кореи, Ближнего Востока и Латинской Америки и практически полностью повторяет Geely Monjaro. Отличия во внешности – другие бамперы, решетка радиатора, более выпуклый капот и измененная оптика.

Geely Monjaro даже с учетом скидок дороже, чем Renault Grand Koleos. Минимальная цена «китайца» в базовой версии – 4 449 990 рублей, а в топовой комплектации цена доходит до 4 952 190 рублей.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Renault Grand Koleos в Благовещенске доступен под заказ за 4 010 000 рублей. Это переднеприводный автомобиль белого цвета в версии Iconic, включающей чёрный кожаный салон, мультизонный климат-контроль, круиз-контроль, камеру кругового обзора, парктроники, декоративную подсветку интерьера, 19-дюймовые литые диски и электронные ассистенты.

Все Grand Koleos оснащены тремя экранами в салоне: цифровая приборная панель 10,2 дюйма, мультимедийный дисплей 12,3 дюйма и такой же экран для переднего пассажира.

Интерьер Renault Grand Koleos
Интерьер Renault Grand Koleos

Из наличия продается только один автомобиль – в частном салоне во Владивостоке за 5 000 000 рублей. Это полноприводная версия Esprit Alpine с черным кузовом, кожаным салоном и тремя экранами.

Рекомендуем
Крепкая подвеска, надежные моторы: добротная иномарка от 500 000 рублей

Технически оба автомобиля полностью идентичны. Оба оснащены 2,0-литровым турбомотором мощностью 211 лошадиных сил. В переднеприводных версиях применяется семиступенчатый робот, а в полноприводных – восьмиступенчатый автомат.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 24
19.01.2026 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Koleos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв