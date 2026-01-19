Надежный просторный кроссовер продолжают привозить в РФ: известна цена
У Geely Monjaro, импорт которого стал менее выгодным из-за новых правил утильсбора с 1 декабря, появилась новая альтернатива – кроссовер Renault Grand Koleos. Сейчас его можно купить как из наличия, так и под заказ по цене от 4 010 000 рублей.
Renault Grand Koleos продается на рынках Южной Кореи, Ближнего Востока и Латинской Америки и практически полностью повторяет Geely Monjaro. Отличия во внешности – другие бамперы, решетка радиатора, более выпуклый капот и измененная оптика.
Geely Monjaro даже с учетом скидок дороже, чем Renault Grand Koleos. Минимальная цена «китайца» в базовой версии – 4 449 990 рублей, а в топовой комплектации цена доходит до 4 952 190 рублей.
Renault Grand Koleos в Благовещенске доступен под заказ за 4 010 000 рублей. Это переднеприводный автомобиль белого цвета в версии Iconic, включающей чёрный кожаный салон, мультизонный климат-контроль, круиз-контроль, камеру кругового обзора, парктроники, декоративную подсветку интерьера, 19-дюймовые литые диски и электронные ассистенты.
Все Grand Koleos оснащены тремя экранами в салоне: цифровая приборная панель 10,2 дюйма, мультимедийный дисплей 12,3 дюйма и такой же экран для переднего пассажира.
Из наличия продается только один автомобиль – в частном салоне во Владивостоке за 5 000 000 рублей. Это полноприводная версия Esprit Alpine с черным кузовом, кожаным салоном и тремя экранами.
Технически оба автомобиля полностью идентичны. Оба оснащены 2,0-литровым турбомотором мощностью 211 лошадиных сил. В переднеприводных версиях применяется семиступенчатый робот, а в полноприводных – восьмиступенчатый автомат.
Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.
