Китайские машины с пробегом: какой бренд и модель сейчас лидируют на вторичке

«Автостат»: продажи б/у китайских авто в РФ выросли на 44% в 2025 году

Подержанные китайские автомобили в России продолжают набирать популярность с невероятной скоростью. По итогам 2025 года россияне приобрели более 283 тысяч таких машин с пробегом, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Для сравнения, весь рынок бэушных легковушек в стране подрос всего на три процента.

Именно китайские марки показали самый мощный рост на вторичном рынке – сразу на 44%. Из-за этого их совокупная доля в общем объеме сделок увеличилась с 3,3% до 4,5%. Проще говоря, из каждых ста купленных с рук машин теперь почти пять – родом из Китая.

Безоговорочным лидером здесь остается Chery: на нее пришлось почти 22% всех сделок, а это 62 тысячи автомобилей. Правда, ее рост за год составил «всего» 26%, что заметно ниже среднего по сегменту. На втором месте расположился Geely с 55,5 тысячами проданных экземпляров и приростом в 39%.

Настоящий прорыв совершили другие игроки. Haval, к примеру, увеличил свои показатели на 64%, реализовав 39,1 тысячи машин. А Changan и вовсе почти удвоил результат, продав 18,5 тысячи единиц – рост на 93%. В пятерку также вошёл Lifan, хотя его продажи слегка просели на 5%, до 19,6 тысячи. Еще два бренда – Great Wall и Exeed – перешагнули планку в 10 тысяч перепроданных авто.

В прошлом году в модельном рейтинге сменился лидер. Им стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом в 13,2 тысячи штук. Прежний фаворит, Chery Tiggo, опустился на пятую строчку с результатом в 7,8 тысячи автомобилей.

Второе место сохранил Geely Coolray (11,3 тыс. шт.), а следом идут Geely Manjaro и Chery Tiggo 7 PRO с показателями 9,1 и 7,9 тысячи соответственно. Получается, что в топе сейчас прочно обосновались современные кроссоверы, которые изначально и задавали тренд на первичном рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

«За рулем» можно читать и в Телеграм