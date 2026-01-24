#
Chery готовит новый огромный внедорожник, который поразительно напоминает Range Rover

Chery T1T будет больше Fengyun T11 и сначала дебютирует на зарубежных рынках

В Сеть попали шпионские фотографии нового полноразмерного внедорожника Chery, носящего индекс T1T. Пока неясно, останется ли за ним это название.

Модель, кажется, затмевает по габаритам недавно представленный Fengyun T11. Автомобиль демонстрирует внушительные длину и высоту, намекая на просторный трехрядный салон, а его мощный силуэт напоминает внедорожник британской марки JLR (принадлежит индийской компании Tata Motors).

Внешность новинки узнаваема благодаря характерной для Chery решетке радиатора с крупным логотипом и двухъярусным раздельным фарам. Высокий дорожный просвет, боковые подножки и массивная задняя стойка подчеркивают внушительные размеры.

Шпионские фотографии нового внедорожника Chery
Ожидается, что Chery T1T, в первую очередь, будет ориентирован на экспорт. Этот вывод сделан на основе презентации на одной из международных конференций родственной модели T1TP, которая позиционируется как разработанная специально для мирового рынка.

Таким образом, дебют нового флагманского внедорожника внутри Китая может состояться позже, чем за его пределами.

Шпионские фотографии нового внедорожника Chery
Рендер Chery T1T
Источник:  Autohome
Алексеева Елена
Фото:Autohome
