#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aito M8
9 января
По 600 проданных машин в день: этот кроссовер стал настоящим хитом
Продажи Aito M8 в КНР превысили 150 000 штук за...
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
9 января
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
Chery заявила, что не планирует объединяться с...
Baojun Huajing S
9 января
Представлен новый крупный и технологичный кроссовер для большой семьи
Huawei и SAIC-GM-Wuling представили...

Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин

Chery заявила, что не планирует объединяться с Dreame для производства авто

Китайская компания Chery официально заявила, что не планирует сотрудничать с Dreame в производстве электромобилей.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Ранее в интернете появились слухи о совместном выпуске модели Jetour G700 в рамках проекта Dreame. Chery отметила, что эта информация неверна, и Jetour G700 остаётся частью бренда Jetour Auto.

В то же время Dreame готовит к показу на выставке CES 2026 новый спортивный автомобиль. Машина будет иметь удлинённый кузов, большой спойлер и воздухозаборники. Ожидается, что мощность спорткара превысит 1000 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч займёт менее двух секунд.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Компания Dreame Technology известна как производитель бытовой техники – пылесосов, фенов и роботов-швабр.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

28 августа 2025 года Dreame Technology объявила о выходе на рынок премиальных автомобилей. Компания разделена на два подразделения. Dreame Automotive будет создавать спорткары класса Bugatti, а Starry Automotive – модели, похожие на Rolls-Royce Cullinan. Ранее компания представила официальные рендеры своего первого автомобиля, схожего с Bugatti Chiron.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Mydrivers
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Chery | Dreame
Количество просмотров 34
09.01.2026 
Фото:Chery | Dreame
Поделиться:
Оцените материал:
0