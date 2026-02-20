Доля кроссоверов и внедорожников на авторынке РФ стала самой высокой в истории

#
Кроссоверы и внедорожники в прошлом году окончательно закрепили свое господство на российском рынке.

По данным агентства «Автостат», основанным на информации АО «ППК», на них пришлось 71,1% всех проданных новых легковых автомобилей. Это значит, что из каждых десяти купленных машин семь – именно SUV.

Впервые за всю историю наблюдений доля этого сегмента перешагнула психологически важную отметку в 70%, обновив прошлогодний рекорд в 67,7%. Вообще, последнее десятилетие, с 2016 по 2025 год, стало для рынка временем безостановочного роста популярности высоких автомобилей. Каждый год устанавливался новый максимум. Например, в 2017-м доля превысила 40%, в 2021-м – 50%, а в 2023-м – уже 60%.

Динамика за последние 20 лет

Если же оглянуться еще дальше, лет на двадцать назад, картина была совершенно иной. В 2007 году каждый шестой купленный автомобиль был кроссовером или внедорожником – это всего 16,7%. Чуть позже, в 2010-м, доля подобралась к четверти всех продаж (24,3%), а к 2012 году впервые преодолела 30%. Получается, что за последние 18 лет доля SUV выросла более чем в четыре раза, что кардинально изменило облик автопарка в стране.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

Источник:  «Автостат»
