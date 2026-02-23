#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsuoka Ryugi
23 февраля
Интересный седан с ретро-дизайном на базе Toyota Corolla отправляется на покой
Mitsuoka прекращает выпуск ретро-седана Ryugi...
Доплата за машину из стран ЕАЭС: когда и за что могут прийти доначисления
23 февраля
Доплата за машину из стран ЕАЭС: когда и за что могут прийти доначисления
ФТС предупредила о доплате «утиля» за иномарки,...
Цены на пятилетние машины сейчас и год назад — интересная тенденция
23 февраля
Цены на пятилетние машины сейчас и год назад — интересная тенденция
Автостат: подержанные иномарки дорожают, а...

Цены на пятилетние машины сейчас и год назад — интересная тенденция

Автостат: подержанные иномарки дорожают, а отечественные авто — дешевеют

Самые популярные машины на вторичке сравнили по ценам: взяли средние значения прайсов на «пятилетки» сейчас и сравнили с тем, что было год назад.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Выяснилось интересное, хотя и отчасти закономерное: корейские машины массового сегмента, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris, за год прибавили в цене на 3,2% и 2,5% соответственно. Пятилетний кроссовер Hyundai Creta подорожал на 4,2%. Но это далеко не рекорд: Volkswagen Polo той же возрастной категории стал дороже на 7,2%, такой же Skoda Rapid – на 7,4%. Подросла и Toyota Camry, хоть и не столь значительно – пятилетние машины стали дороже на 0,9%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А вот с отечественными машинами ситуация обратная: Веста-пятилетка в кузове седан стала дешевле на 2,7%, универсал «сбросил» 2,1%. Ларгус подешевел на 2,2%, а Гранта потеряла 4,6% от прошлогодней цены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
23.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0