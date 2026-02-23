Цены на пятилетние машины сейчас и год назад — интересная тенденция
Самые популярные машины на вторичке сравнили по ценам: взяли средние значения прайсов на «пятилетки» сейчас и сравнили с тем, что было год назад.
Выяснилось интересное, хотя и отчасти закономерное: корейские машины массового сегмента, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris, за год прибавили в цене на 3,2% и 2,5% соответственно. Пятилетний кроссовер Hyundai Creta подорожал на 4,2%. Но это далеко не рекорд: Volkswagen Polo той же возрастной категории стал дороже на 7,2%, такой же Skoda Rapid – на 7,4%. Подросла и Toyota Camry, хоть и не столь значительно – пятилетние машины стали дороже на 0,9%.
А вот с отечественными машинами ситуация обратная: Веста-пятилетка в кузове седан стала дешевле на 2,7%, универсал «сбросил» 2,1%. Ларгус подешевел на 2,2%, а Гранта потеряла 4,6% от прошлогодней цены.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!