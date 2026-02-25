В Россию везут знакомые кроссоверы Kia после рестайлинга. Сроки, характеристики

В РФ в марте начнут продавать обновленный Kia Sportage с моторами 1,5 и 2,0 л

Обновленный Kia Sportage пятого поколения официально появится у российского дилера. Сеть «Рольф» планирует начать продажи этой модели в марте 2026 года, сообщил представитель компании. Кроссовер будут ввозить по схеме параллельного импорта, причем с двумя вариантами бензиновых двигателей – на 1.5 и 2.0 литра. Сколько именно будет стоить новинка, пока не сообщается.

До этого момента некоторые мелкие фирмы тоже брались за доставку Sportage, но лишь под заказ и без реальных машин в наличии. Теперь же, судя по всему, покупатели смогут увидеть автомобиль «вживую». Глобальную премьеру обновленной версии провели еще в ноябре 2025-го, и внешне машина изменилась заметно. Дизайнеры, к примеру, полностью переработали переднюю часть: установили решетку радиатора с крупными ячейками, новые Г-образные дневные ходовые огни, другие бамперы, капот и задние фонари.

Что внутри и почему модель так ждут

В салоне ключевой элемент – сдвоенный 12.3-дюймовый экран – сохранился. Зато инженеры добавили больше физических кнопок для управления, что многим покупателям покажется плюсом. Еще один важный апгрейд касается комфорта: корейцы серьезно поработали над шумоизоляцией кузова.

Kia Sportage

Вообще, для российского рынка Sportage – модель знаковая. До 2022 года кроссовер здесь официально продавали и даже собирали, а после ухода бренда он быстро стал одним из лидеров параллельного импорта. Сотрудники дилерских центров подтверждают, что спрос на эту корейскую модель стабильно высокий.

Kia Sportage

