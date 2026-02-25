#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
25 февраля
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
Опубликован обзор видеорегистратора с двумя...
Интерьер Volvo EX30
25 февраля
Могут загореться: легендарный шведский бренд отзывает тысячи авто
Компания Volvo отзовет более 40 тыс....
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
25 февраля
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
Юрист Сергей Радько: умышленное загрязнение...

В Россию везут знакомые кроссоверы Kia после рестайлинга. Сроки, характеристики

В РФ в марте начнут продавать обновленный Kia Sportage с моторами 1,5 и 2,0 л

Обновленный Kia Sportage пятого поколения официально появится у российского дилера. Сеть «Рольф» планирует начать продажи этой модели в марте 2026 года, сообщил представитель компании. Кроссовер будут ввозить по схеме параллельного импорта, причем с двумя вариантами бензиновых двигателей – на 1.5 и 2.0 литра. Сколько именно будет стоить новинка, пока не сообщается.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

До этого момента некоторые мелкие фирмы тоже брались за доставку Sportage, но лишь под заказ и без реальных машин в наличии. Теперь же, судя по всему, покупатели смогут увидеть автомобиль «вживую». Глобальную премьеру обновленной версии провели еще в ноябре 2025-го, и внешне машина изменилась заметно. Дизайнеры, к примеру, полностью переработали переднюю часть: установили решетку радиатора с крупными ячейками, новые Г-образные дневные ходовые огни, другие бамперы, капот и задние фонари.

Что внутри и почему модель так ждут

В салоне ключевой элемент – сдвоенный 12.3-дюймовый экран – сохранился. Зато инженеры добавили больше физических кнопок для управления, что многим покупателям покажется плюсом. Еще один важный апгрейд касается комфорта: корейцы серьезно поработали над шумоизоляцией кузова.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Kia Sportage
Kia Sportage

Вообще, для российского рынка Sportage – модель знаковая. До 2022 года кроссовер здесь официально продавали и даже собирали, а после ухода бренда он быстро стал одним из лидеров параллельного импорта. Сотрудники дилерских центров подтверждают, что спрос на эту корейскую модель стабильно высокий.

Kia Sportage
Kia Sportage

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 13
25.02.2026 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-31