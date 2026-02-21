Продажи совершенно нового Kia Sportage стартуют уже этой весной
Производство обновлённого Kia Sportage для китайского рынка уже стартовало. Первые машины сошли с конвейера завода в Яньчэне 7 февраля, а покупатели смогут получить ключи от новинки с 5 марта. Модель 2026 года – это не просто мелкий рестайлинг, а серьёзная переработка.
Спереди и сзади кроссовер теперь выглядит совершенно иначе. Дневные ходовые огни и задние фонари получили сложный, почти «звёздный» рисунок. Внутри тоже не обошлось без перемен – переднюю панель перекомпоновали, а материалы отделки, по заверениям компании, стали качественнее.
Что касается размеров, то габариты остались прежними: длина 4695 мм, ширина 1865 мм, высота 1678 мм при колёсной базе в 2755 мм.
Главный сюрприз для покупателей – расширение списка доступных опций. Теперь продвинутые системы помощи водителю уровня 2+ будут предлагаться даже в базовых комплектациях. В стандартное оснащение войдёт, к примеру, система помощи при движении по автомагистрали HDA 2 и функция дистанционной парковки с помощью смартфона.
Под капотом у китайской версии – два варианта бензинового турбомотора на выбор: 1.5-литровый на 200 лошадиных сил или более мощный 2.0-литровый агрегат, выдающий 245 сил. Оба двигателя работают в паре с традиционной гидромеханической АКП. Именно из-за этого силовые установки не соответствуют российским требованиям для получения льгот по утильсбору, что делает официальные поставки этой модели в РФ маловероятными.
Ценник пока официально не озвучен, но аналитики не ждут резкого подорожания. Сейчас Sportage в Китае стоит от 179 800 юаней, что примерно равно двум миллионам рублей, и новая версия вряд ли сильно выйдет за эти рамки.
