Какие машины меньше всего теряют в цене? Вот свежий рейтинг

«Автостат» назвал автомобили с лучшей остаточной стоимостью в 2025 году

Агентство «Автостат» подвело итоги своей ежегодной премии, определяющей автомобили с самой высокой остаточной стоимостью. Церемония награждения лауреатов прошла в рамках делового форума «ForAuto – 2026», где обсуждаются ключевые тренды российского авторынка.

Согласно результатам, в категории компактных автомобилей (сегмент B) абсолютным чемпионом стала Lada Largus . Правда, ее показатель в 111% через три года эксплуатации выглядит уникальным случаем – машина не просто сохранила цену, а даже немного подорожала. А среди компактных внедорожников (SUV B) лучше всех держит стоимость Lada Niva Travel, чей результат составил 92,8%.

В более крупных сегментах картина тоже ясна. Лучшим в классе SUV C эксперты признали кроссовер Changan CS55 Plus (UNI-S) с индексом 81,6%. В сегменте D лидирует УАЗ Патриот (83,5%), а в самом большом, SUV E, – GAC GS8, сохранивший 85,6% от первоначальной цены. Среди пикапов вне конкуренции оказался JAC T6, чья остаточная стоимость оценивается в 79,2%.

Отдельно аналитики выделили машины с альтернативными силовыми установками. Среди гибридов и электромобилей, которые пробыли на рынке два года, лучше всего цену держат кроссоверы Lixiang L7, Hongqi E-HS9 и Evolute i-JOY.

Ранее «За рулем» сообщал , что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в MAX