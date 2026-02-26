#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
26 февраля
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
В АВТОВАЗе назвали начало 2026 года худшим за...
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%
26 февраля
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%
«Автостат»: в 2025 году импорт автотранспортных...
АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета
26 февраля
АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета
Костромин: АВТОВАЗ не планирует повышать цены...

Какие машины меньше всего теряют в цене? Вот свежий рейтинг

«Автостат» назвал автомобили с лучшей остаточной стоимостью в 2025 году

Агентство «Автостат» подвело итоги своей ежегодной премии, определяющей автомобили с самой высокой остаточной стоимостью. Церемония награждения лауреатов прошла в рамках делового форума «ForAuto – 2026», где обсуждаются ключевые тренды российского авторынка.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Согласно результатам, в категории компактных автомобилей (сегмент B) абсолютным чемпионом стала Lada Largus . Правда, ее показатель в 111% через три года эксплуатации выглядит уникальным случаем – машина не просто сохранила цену, а даже немного подорожала. А среди компактных внедорожников (SUV B) лучше всех держит стоимость Lada Niva Travel, чей результат составил 92,8%.

В более крупных сегментах картина тоже ясна. Лучшим в классе SUV C эксперты признали кроссовер Changan CS55 Plus (UNI-S) с индексом 81,6%. В сегменте D лидирует УАЗ Патриот (83,5%), а в самом большом, SUV E, – GAC GS8, сохранивший 85,6% от первоначальной цены. Среди пикапов вне конкуренции оказался JAC T6, чья остаточная стоимость оценивается в 79,2%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отдельно аналитики выделили машины с альтернативными силовыми установками. Среди гибридов и электромобилей, которые пробыли на рынке два года, лучше всего цену держат кроссоверы Lixiang L7, Hongqi E-HS9 и Evolute i-JOY.

Lada Largus
Lada Niva Travel
Changan CS55 Plus
УАЗ Патриот
GAC GS8
JAC T6
Lixiang L7
Hongqi E-HS9
Evolute i-JOY

Ранее «За рулем» сообщал , что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
Количество просмотров 14
26.02.2026 
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0