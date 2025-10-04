Популярный в России кроссовер обзавелся самой богатой комплектацией

Changan CS55 Plus в комплектации Tech Plus стоит от 3,07 млн рублей в России

В России появилась новая топовая комплектация кроссовера Changan CS55 Plus – Tech Plus, стоимость которой составляет 3,07 миллиона рублей без учета скидок.

Changan CS55 Plus

В сравнении с моделью 2024 года в аналогичном исполнении, цена которой равна 2,98 миллиона рублей, новая версия стала дороже.

Комплектация Tech Plus включает в себя телематические сервисы, подогрев руля, шторку багажника и черный потолок.

Все версии кроссовера, независимо от комплектации, оснащены 1,5-литровым двигателем, способным развивать 181 л.с., и роботизированной коробкой передач с передним приводом.

Интерьер Changan CS55 Plus

Для моделей 2024 года также доступны комплектации Luxe за 2,9 миллиона рублей и Tech за 2,96 миллиона рублей, а 2025 года выпуска представлена только версия Tech Plus.