Популярный в России кроссовер обзавелся самой богатой комплектацией
Changan CS55 Plus в комплектации Tech Plus стоит от 3,07 млн рублей в России
В России появилась новая топовая комплектация кроссовера Changan CS55 Plus – Tech Plus, стоимость которой составляет 3,07 миллиона рублей без учета скидок.
Changan CS55 Plus
В сравнении с моделью 2024 года в аналогичном исполнении, цена которой равна 2,98 миллиона рублей, новая версия стала дороже.
Комплектация Tech Plus включает в себя телематические сервисы, подогрев руля, шторку багажника и черный потолок.
Все версии кроссовера, независимо от комплектации, оснащены 1,5-литровым двигателем, способным развивать 181 л.с., и роботизированной коробкой передач с передним приводом.
Интерьер Changan CS55 Plus
Для моделей 2024 года также доступны комплектации Luxe за 2,9 миллиона рублей и Tech за 2,96 миллиона рублей, а 2025 года выпуска представлена только версия Tech Plus.
Источник: iXBT
Фото:Changan
5
04.10.2025
Фото:Changan
