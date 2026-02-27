#
Исследование: медиасервисы VK появились на 120 тыс. китайских машин

VK: медиасервисы компании установлены на 20% новых китайских авто в РФ

Медиасервисы VK в прошлом году оказались предустановлены на каждый пятый новый легковой автомобиль из Китая, официально поступивший на российский рынок. Речь о более чем 120 тысячах машин марок Chery, Omoda, Jaecoo и других. Чаще всего в мультимедийные системы интегрировали VK Видео и VK Музыку.

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Статистика показывает, что во время средней поездки пользователи тратят на просмотр VK Видео около десяти минут. Это примерно треть от общего времени в пути для многих водителей. Контент чаще всего запускают фоном – на том же экране, где отображается навигация, или же смотрят припарковавшись.

Самыми популярными форматами в дороге стали разного рода шоу и, что логично, контент для детей. По словам вице-президента по музыкальным и видеосервисам VK Николая Дуксина, современные автомобильные системы как раз и создаются с расчетом на такое потребление.

Люди в пути слушают подкасты или разговорные программы, многие из которых идеально подходят для фонового воспроизведения. Компания, понимая этот запрос, продолжает адаптировать свои сервисы под разные ситуации – как для движения, так и для стоянок.

Проникновение технологий VK в автомобильную индустрию началось еще в конце 2024 года. Планы у компании амбициозные: до конца 2026 года ее приложения появятся в мультимедийных системах еще десяти новых моделей от китайских производителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  пресс-служба VK
