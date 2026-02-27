#
Раскрыты подробности об интеллектуальной тормозной системе автомобилей Exeed

Новая тормозная система Exeed Exlantix ET И ES повышает стандарты безопасности

Развитие технологий безопасности является одним из стратегических направлений бренда Exeed.

В гибридных моделях Exeed Exlantix ET и ES этот подход воплощен, в том числе, в интегрированной тормозной системе, где механические компоненты, электронное управление и ассистенты водителя работают как единое целое. Созданная в результате многолетних тестирований, данная система выводит стандарты безопасности, управляемости и комфорта на принципиально новый уровень.

Основным элементом тормозной системы являются 6-поршневые двусоставные вентилируемые суппорты на передней оси, характерные для динамичных спортивных автомобилей. Эта технология позволяет повысить эффективность замедления благодаря более точной регулировке усилия на педали и оптимальному распределению тормозных усилий на колесах, что обеспечивает водителю максимальный контроль как в городе, так и на трассе.

Высокая механическая эффективность дополняется интеллектуальной системой управления. Интегрированная в Exeed Exlantix ET и ES интеллектуальная тормозная система демонстрирует впечатляющие результаты: при движении на скорости 100 км/ч тормозной путь составляет меньше 35 метров. Большой вклад в устойчивость Exeed Exlantix ET и Exeed Exlantix ES Sport также вносит система CDC (активно управляемые амортизаторы), подавляющая поперечные крены автомобиля при торможении, повышающая устойчивость и тем самым сокращающая дистанцию торможения. Это особенно критично при экстренных остановках, когда каждый сантиметр имеет значение.

Exeed Exlantix ET и ES
Exeed Exlantix ET и ES

Следующим элементом комплексной архитектуры является система Brake by Wire, позволяющая с высочайшей точностью распределить тормозные усилия на каждое колесо в реальном времени. Эта технология обеспечивает безупречную координацию при работе с системой HDC (помощь при спуске с горы) и идеальный баланс между передними и задними тормозами.

Тормозные диски наделены инновационным NFC-составом, который обеспечивает защиту от ржавчины даже при длительном простое или в дождливый период. Износостойкий материал тормозных дисков устойчив к перегреву при интенсивном торможении и гарантирует плавное и предсказуемое замедление. Это особенно важно для российского климата, где влажность и температурные перепады создают сложные условия для металлических компонентов.

Тормозная система линейки Exlantix полностью интегрирована с передовыми ADAS-ассистентами водителя. При движении задним ходом и обнаружении движущихся препятствий или при риске фронтального столкновения она обеспечивает автоматическое торможение. Эти технологии работают в комплексе для максимальной надежности и эффективности.

Exeed Exlantix ET и ES также оснащены системой рекуперации энергии с настраиваемой интенсивностью. Энергия торможения преобразуется в электрическую энергию для тяговой батареи, что повышает эффективность и увеличивает запас хода гибридных моделей. А однопедальный режим позволяет водителям тормозить в городских условиях исключительно за счет электродвигателей, восстанавливая энергию и сохраняя тормозные колодки.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  пресс-служба Exeed
