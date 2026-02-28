#
Некогда очень популярный рамный внедорожник Toyota снова продается в России

Внедорожники Toyota Fortuner ввозятся в Россию из ОАЭ с ценами от 4,2 млн рублей

Параллельный импорт снова пополнил российский рынок одной некогда популярной моделью. Речь о полноценном рамном внедорожнике ToyotaFortuner, который официально поставлялся к нам с 2017 по 2022 год. Теперь эти машины везут из Объединенных Арабских Эмиратов, и на крупных площадках объявлений можно найти больше десятка предложений.

Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

Ценник выглядит привлекательно на фоне свежих конкурентов. К примеру, за только что представленный обновленный Haval H9 просят минимум 4,7 млн рублей. Корейский KGM Rexton, даже с учётом солидной скидки, обойдётся никак не меньше 5,59 млн. На этом фоне Fortuner за 4,2 млн кажется интересной альтернативой.

Самый доступный вариант обнаружен в Благовещенске. Местный продавец готов привезти семиместный кроссовер в базе EXR за 4 199 969 рублей. За эти деньги покупатель получит дизельный двигатель на 2,4 литра (147 л.с.), шестиступенчатый автомат и систему полного привода Part-Time, где передний мост подключается жёстко.

Оснащение у этой версии спартанское. Салон отделан чёрным пластиком и тканью песочного цвета, вместо климат-контроля – обычный кондиционер. Рулевое колесо с пластиковым ободом, а из систем безопасности чаще всего встречаются только фронтальные подушки и ABS. О каких-либо подогревах (руля, сидений, зеркал) речи не идёт – для холодной погоды рассчитана лишь стандартная печка.

Интерьер Toyota Fortuner
Интерьер Toyota Fortuner

Похожие машины в той же комплектации, но чуть дороже, предлагают в Тюмени и Владивостоке (от 4,54 млн), Омске (4,61 млн) и подмосковном Реутове (4,79 млн). Более богатая версия с чёрной тканью в салоне, кожей на руле и подлокотнике, а также двухзонным климат-контролем стоит от 4,65 млн в Твери и Новосибирске. Во Владивостоке за неё просят уже 4,85 млн, а в Омске – 4,95 млн.

Впрочем, чаще всего в продаже встречается именно базовая комплектация с оранжево-чёрным тканевым салоном. В Москве её привезут минимум за 4,9 млн, в Томске – за 4,964 млн, в Краснодаре – за 5,02 млн рублей.

Все перечисленные автомобили – дизельные, но на рынке есть и бензиновые Fortuner. Например, в Москве такой внедорожник с 2,7-литровым атмосферным мотором (166 л.с.) предлагают за 5,35 млн рублей. В ингушском Карабулаке аналогичный экземпляр оценили уже в 5,95 млн.

Для тех, кому мало 147-сильного дизеля, есть вариант мощнее. В Иркутске, Грозном и Нижнем Новгороде продают новые Fortuner с современным дизелем 1GD-FTV объёмом 2,8 литра. Его отдача – 200 лошадиных сил. Правда, и цена соответствующая: от 6,65 млн в Иркутске до 7,5 млн рублей в Нижнем Новгороде.

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 22
28.02.2026 
Фото:Toyota
