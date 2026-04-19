Новый седан BYD удивит крутой опцией, которой нет ни у одного конкурента
Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест
Как защитить мотоцикл от угона? Советы эксперта
Автомеханик Лазарев дал советы по безопасному вождению

Эксперты Громов и Лазарев рассказали о безопасной дистанции на дороге

Хвост на трассе – ситуация, знакомая почти каждому водителю. В зеркале висит чужой автомобиль, сокращая дистанцию до опасно малого расстояния. Первый порыв – резко затормозить, чтобы проучить наглеца, но такой манёвр почти гарантированно приведёт к аварии и долгим разбирательствам.

Время реакции человека за рулём составляет в среднем секунду. Пока мозг обработает сигнал об опасности впереди – яме или внезапном препятствии – на скорости 90 км/ч машина успеет проехать 25 метров. Соблюдение дистанции даёт шанс среагировать, и это не просто формальность из ПДД, а реальный способ сохранить кузов целым. По словам автоэксперта-оценщика Александра Громова, в ДТП при наезде сзади виноват обычно тот, кто не выдержал расстояние, но пострадавшему это слабое утешение, ведь последующий кузовной ремонт может вылиться в серьёзную сумму.

Какая дистанция считается безопасной

Специалисты приводят простые ориентиры для разных скоростей. На 60 км/ч безопасным будет расстояние примерно в 30 метров, что сравнимо с шестью корпусами легкового автомобиля. Разогнавшись до 90 км/ч, стоит отстать на 45-50 метров, а на скоростной трассе в 110 км/ч минимальная дистанция должна составлять не менее 60 метров. Эти цифры – не прихоть, а расчёт, учитывающий тормозной путь и ту самую задержку реакции.

Как безопасно увеличить дистанцию сзади

Самый безобидный способ – короткое, лёгкое касание педали тормоза, чтобы стоп-сигналы мигнули, но замедления не произошло. Часто этого психологического сигнала достаточно, чтобы водитель сзади рефлекторно сбросил газ и отстал. Если метод не срабатывает, куда разумнее просто уступить дорогу: включить правый поворотник и, убедившись в безопасности, перестроиться. Пропустив торопыгу вперёд, вы мгновенно решаете проблему и экономите нервы. Владельцам мощных машин, кстати, иногда достаточно просто чуть сбросить газ на разрешённом для обгона участке – преследователь сам совершит манёвр и исчезнет из вида.

По мнению инженера-автомеханика Михаила Лазарева, часто причиной опасного сближения становятся технические моменты. Грязное лобовое стекло или неисправные стоп-сигналы искажают восприятие дистанции для того, кто едет сзади. Простая проверка света и чистота стёкол могут предотвратить множество конфликтных ситуаций на дороге.

Почему «воспитательные» манёвры – плохая идея

Намеренное резкое торможение, чтобы «проучить», – прямой путь к аварии и серьёзным юридическим последствиям. Во-первых, такое действие прямо запрещено ПДД, если оно не направлено на предотвращение ДТП. Если из-за вашего манёвра произойдёт столкновение, вину могут признать обоюдной или даже переложить на вас как на провокатора. Во-вторых, современные страховые компании крайне неохотно выплачивают компенсации, если в записи с регистратора будет чётко видна умышленная провокация.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв подчёркивает: вступать в дорожное противостояние не стоит никогда. Даже мелкая авария грозит большими проблемами, особенно если с собой нет прав или документов на машину. Хладнокровие – главный союзник водителя. Порой безопаснее всего вообще свернуть на заправку или во двор, чтобы спокойно избавиться от назойливого «хвоста».

Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
19.04.2026 
