Новый доступный кроссовер от известной марки появился в автосалонах России

Кроссовер Jaecoo J6 поступил к дилерам в России с ценами от 2,5 млн рублей

Новый кроссовер Jaecoo J6 уже можно увидеть в российских автосалонах, машина уже ждёт первых покупателей. Известно, что минимальная цена составит примерно 2,5 миллиона рублей.

Jaecoo J6

За эти деньги предлагается версия с передним приводом. Под капотом у неё 1,5-литровый турбированный двигатель, который выдаёт 147 лошадиных сил, а передаёт мощность на колёса 6-ступенчатая роботизированная коробка. Позже в продаже должна появиться и полноприводная модификация. Она получит 1,6-литровый мотор на 150 сил, работающий в паре с 7-ступенчатой коробкой DCT.

Габариты новинки составляют 4509 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1650 мм в высоту при колёсной базе 2620 мм. С такими параметрами модель нацелена на конкуренцию с кроссоверами вроде Belgee X50 и Tenet T4.

Интерьер Jaecoo J6

Внутри салон оснастили цифровой приборной панелью и вертикальным мультимедийным экраном. Диагональ этого дисплея – 13,2 дюйма, а разрешение заявлено как 2K.

Кстати, бренд Jaecoo уже представлен в России более крупными моделями. Сейчас у дилеров можно найти J7, который стоит от 2,7 млн рублей, и флагманский J8 с ценником от 4,27 млн. Новый J6 как раз и должен занять свободную нишу между ними, предложив покупателям более доступный вариант.

