Представлен доступный и надежный седан Nissan всего за миллион рублей

Dongfeng Nissan представила новое поколение седана Sylphy 2026

Совместное предприятие Dongfeng Nissan обновило свой самый продаваемый в Китае автомобиль, и изменения вышли далеко за рамки простого рестайлинга. Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8155, который обычно встречается в куда более дорогих моделях, теперь стал стандартом даже для самой простой комплектации новинки. Стартовая цена для первых покупателей установлена на уровне 94,9 тысячи юаней, что примерно эквивалентно миллиону рублей.

Nissan Sylphy 2026

Внутри салона произошла настоящая революция. Впервые за всю историю модели Sylphy приборная панель представляет собой единый блок из двух 12,3-дюймовых экранов. Плюс к этому – беспроводная зарядка для телефонов и электрическая регулировка передних сидений. В общем, оснащение теперь не уступает внешнему виду.

А с дизайном всё серьёзно: облик седана полностью синхронизирован с новым корпоративным стилем Nissan, который раньше можно было увидеть только на электромобиле N7. Спереди – массивная решётка радиатора в форме трапеции с хромированными V-образными элементами, современные матричные светодиодные фары и светящийся логотип. Габариты тоже слегка подросли: длина теперь составляет 4656 миллиметров, да и в ширину машина стала чуть больше.

При всей внешней футуристичности под капотом ничего революционного не случилось. Там по-прежнему работает проверенный временем 1,6-литровый атмосферный двигатель HR16, который выдаёт 135 лошадиных сил. С ним в паре – традиционный вариатор CVT. Заявленный средний расход топлива колеблется в пределах от 5,6 до 5,9 литра на сотню километров. Получается, компания сделала ставку на то, чтобы подарить клиентам передовые технологии в салоне, оставив под капотом знакомую и надёжную механику.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках