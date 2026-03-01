Эта выставка не оставит равнодушными фанатов классических европейских автомобилей

Музей Транспорта Москвы открыл автовыставку в честь юбилея Mercedes-Benz

27 февраля 2026 года в павильоне Музея Транспорта Москвы на ВДНХ открылась вторая выставка в рамках проекта «Клуб коллекционеров». Её участником впервые стало не частное лицо, а профильное сообщество – Mercedes-Benz Classic club Russia, официальный российский клуб владельцев и поклонников классических автомобилей немецкой марки.

Выставка «Клуба коллекционеров» в честь юбилея Mercedes-Benz

Экспозиция приурочена к 100-летию Mercedes-Benz и представляет редкие модели разных эпох: довоенный кабриолет и культовый родстер 1960-х годов. Посетители могут познакомиться с историей бренда в России, деятельностью клуба и особенностями реставрации ретроавтомобилей.

Центральные экспонаты выставки

Mercedes-Benz 230 SL «Pagoda» (W113) 1965 года из коллекции президента клуба Алексея Прупеса. Это первая модель второго поколения SL, получившая прозвище за характерную форму съемной жесткой крыши. Автомобиль стал одним из первых в своем классе, оснащенных автоматической трансмиссией.

Mercedes-Benz 230 Cabriolet B (W143) 1939 года из коллекции вице-президента клуба Романа Штукина. Четырехместный двухдверный кабриолет относится к наиболее редким и престижным версиям довоенной линейки.

Отдельные разделы выставки посвящены клубной жизни, истории Mercedes-Benz в России и подходам к реставрации классических автомобилей.

Параллельно с выставкой стартует второй сезон образовательной программы «Школа коллекционера» с лекциями и мастер-классами для взрослых и детей от практикующих коллекционеров.

Адрес: ВДНХ, павильон Музея Транспорта Москвы

Вход по билету на экспозицию «Ты выглядишь на все 100!»: полный – 550 рублей, льготный – 350 рублей. Возрастная категория: 0+.