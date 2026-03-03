Названы главные соперники новых Москвичей

Эксперт Гаврилов: новые Москвичи будут конкурировать с «китайцами»

Автоэксперт Денис Гаврилов рассказал, с какими моделями будут соперничать новые Москвичи. На днях сообщалось, что Москвич М70выходит на рынок в двух комплектациях стоимостью 2 689 000 и 3 209 000 рублей с учетом выгод и спецпредложений. Единственная версия Москвич М90 стоит от 3 855 000 рублей.

Комментарий эксперта

Денис Гаврилов,автоэксперт:

– Если смотреть на цены с учетом спецпредложений, то машины находятся в рынке. По каким-то основным характеристикам они лучше конкурентов в этом ценовом сегменте, по каким-то хуже. Поэтому выбор за покупателем. Какие характеристики ему более интересны и доверяет ли он бренду Москвич больше, чем его китайским конкурентам.

Среди конкурентов эксперт выделил Tenet T8, Jaecoo J7, J8, Geely Atlas, GAC GS4, Exeed TXL, Hongqi HS3, Changan CS75 Plus.

Начало продаж новых кроссоверов Москвич линейки М планируется на первые числа марта текущего года.

Автомомбили будут доступны в 60 дилерских центрах.

Ранее «За рулем» сообщал, что самый популярный кроссовер Чери обновился.