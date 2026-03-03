Самый популярный в России кроссовер обновился: изменения и свежие цены

Haval Jolion получил обновленный мотор и мультимедийную систему в России

Китайский бренд Haval представил в России обновленную версию своего самого популярного кроссовера – модели Jolion. Как сообщила пресс-служба компании, внешность автомобиля осталась без изменений, однако инженеры и дизайнеры провели комплексную работу над салоном и технической начинкой.

Что изменилось в интерьере

Руль: получил утолщенный обод для более удобного хвата.

Центральная консоль: блок управления под дисплеем переработан – изменено расположение кнопок, добавлена удобная круглая рукоятка для регулировки громкости и отключения аудиосистемы.

Тоннель:вместо вращающегося селектора режимов КПП теперь установлен классический вертикальный электронный джойстик. Сдвоенные подстаканники стали мультифункциональными – их можно использовать не только по прямому назначению, но и для хранения мелких вещей.

Мультимедиа:система получила обновленный интерфейс, поддержку беспроводного подключения смартфонов и, что самое важное, продвинутое голосовое управление, работающее даже без доступа в интернет (офлайн). Система понимает около 300 команд – от регулировки громкости до настройки климат-контроля.

Технические улучшения

Главный апгрейд скрыт под капотом. Haval Jolion получил модернизированный мотор: его объем (1,5 л) и мощность (150 л. с.) остались прежними, однако крутящий момент увеличен с 230 до 270 Н·м и достигается при 1500 об/мин. Это напрямую сказалось на динамике: разгон до «сотни» сократился с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость выросла до 190 км/ч.

Цены и комплектации

Обновленный Jolion уже можно заказать, старт продаж намечен на первый квартал 2026 года. Модель предлагается в переднеприводных и полноприводных версиях. Цены (без учета спецпредложений) выглядят следующим образом:

Передний привод:

«Комфорт» (механика) – от 2 049 000 руб.

«Оптимум» (робот) – от 2 449 000 руб.

«Премиум» (робот) – от 2 649 000 руб.

Полный привод (с роботом):

«Оптимум» – от 2 599 000 руб.

«Премиум» – от 2 799 000 руб.

«Техно+» (топ-версия) – от 2 899 000 руб.

Напомним, что Haval Jolion является абсолютным лидером сегмента кроссоверов в России: по итогам 2025 года и в январе 2026-го он уступает в общем зачете продаж лишь Lada Granta.

Ранее «За рулем» сообщал, что самый популярный кроссовер Чери обновился.