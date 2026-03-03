АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Скрытые риски ввоза автомобилей: опасные схемы с таможенной стоимостью

Эксперт Белоусов назвал скрытые риски ввоза авто, о которых молчат продавцы

С уходом из России ряда популярных зарубежных автомобильных брендов многие покупатели направили свой взгляд в сторону приобретения автомобилей из-за рубежа по неофициальным схемам.

Автоэксперт, к. э. н., доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов отмечает, что в последние несколько месяцев условия ввоза на территорию Российской Федерации иностранных автомобилей из-за границы претерпели существенные изменения.

Речь здесь идет в первую очередь о значительном росте утилизационного сбора на автомобили мощностью более 160 л. с. Это, безусловно, поменяло определенным образом структуру импорта иномарок в Россию.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Андрей Белоусов, автоэксперт, к. э. н., доцент Финансового Университета при Правительстве РФ:

– Рост таможенных и утилизационных платежей провоцируют некоторых покупателей к поиску лазеек в законодательстве для снижения фискальной нагрузки при ввозе автомобилей из-за рубежа. Вместе с тем использование таких только с виду законных схем несет в себе для покупателей весомые финансовые и правовые риски.

Так, весьма распространенным является способ сократить затраты на покупку автомобиля через занижение его таможенной стоимости. Данную схему будущим покупателям активно предлагают посредники, убеждая в ее законности. Однако, как показывает практика, если не сразу, то с течением времени, владельцы транспортных средств все равно получают доначисление таможенных платежей и весомый штраф за занижение стоимости.

Также распространение в последние годы получили и схемы растормаживания автомобилей через третьи страны (в первую очередь страны ЕАЭС), отмечает эксперт. Однако и здесь покупателей ждет доначисление обязательных платежей, штраф и даже в перспективе возможна конфискация ввезенных транспортных средств, пояснил Белоусов.

Отметим также, что с 1 апреля 2026 года начнут действовать обновленные правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, которые на законодательном уровне закрывают применяемые недобросовестными автопосредниками или покупателями лазейки по уходу от обязательных при ввозе транспортных средств платежей.

Ранее «За рулем» сообщал, что самый популярный кроссовер Чери обновился.

Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
03.03.2026 
