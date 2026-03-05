Продажи Chery в России резко снизились: названы причины

Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
В феврале 2026 года продажи китайского автоконцерна Chery в России сократились более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в феврале 2025-го было реализовано 8389 автомобилей, то в последний месяц зимы 2026-го дилеры продали лишь 1,2 тыс. машин.

Как поясняют эксперты и участники рынка, причиной резкого спада стало практически полное прекращение ввоза автомобилей из Китая. По данным главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые два месяца 2026 года в страну поступила всего 41 машина этой марки. Тенденция на сокращение импорта наметилась еще в конце 2025 года, и сейчас дилеры реализуют только складские остатки.

В компании «Рольф» подтвердили, что поставки остановлены, и объяснили это перезагрузкой стратегии: теперь китайские модели собираются в России под новым брендом Tenet. Производство локализовано на заводе в Калуге, поэтому необходимость в импорте готовых автомобилей Chery отпала. Эту информацию также подтвердили в дилерском холдинге «Авилон», отметив, что произошло полное замещение китайских машин отечественными аналогами с калужской пропиской.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:EPA
Количество просмотров 245
05.03.2026 
